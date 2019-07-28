Эксперт рассказал, как Запад ограничивает у себя гражданские права на выборах

Запад, критикуя выборы в России и таким образом вмешиваясь в наши внутренние дела, сам не хочет замечать, как ограничивает права на альтернативных кандидатов. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Иван Аркатов.

Внимание Запада

Посольство ФРГ в Москве в пятницу, 26 июля, выразило озабоченность в связи с недопуском «независимых» кандидатов на выборы в Мосгордуму и задержаниями лидеров «либеральной» оппозиции, нарушивших закон.

«За несколько дней до региональных выборов в России власти не допустили к ним многих оппозиционеров. Последовали обыски и задержания известных политиков. Все это нас крайне беспокоит. Российским гражданам должно быть позволено выбирать честно», — заявили представители посольства ФРГ.

При этом политолог Антон Хащенко заметил, что в Германии, которая ранее выражала озабоченность по поводу недопуска ряда представителей «либеральной» оппозиции на предстоящие выборы в Мосгордуму, несколько политиков не были допущены к намеченным региональным выборам.

«Ирония заключается в том, что вот прямо в эти дни у самих немцев скандальная ситуация в Саксонии, где по формальным основаниям до выборов не были допущены 43 из 61 кандидата популярной в этом регионе (по опросам приближается к уровню ХДС) оппозиционной партии «Альтернатива для Германии», — пояснил он.

Заметим, что в ФРГ полиция Саксонии предоставит защиту членам местного избиркома после отказа в регистрации на выборах нескольким кандидатам от «Альтернативы для Германии». Поводом для дисквалификации якобы стало отсутствие у кандидатов некоторых необходимых документов.

Вмешательство в выборы

Как отметил Иван Аркатов, выборы в России наши западные «партнеры» всегда используют для достижения своих целей как в своей стране, так и на мировой арене. Страны Запада критикуют Россию за «нарушение прав и свобод», тем самым вмешиваясь во внутренние дела РФ. И в то же время они отвлекают рядовых граждан своей страны от внутренних проблем.

«Зачастую сами западные страны имеют еще большие проблемы в сферах, в которых они критикуют Россию. Они формируют образ страшной и ужасной России, которая не такая «правильная» и «демократичная». Тем самым они создают информационную базу для того, чтобы всегда можно было давить на наше государство, вводить санкции. И при этом жители того или иного западного государства будут поддерживать любые действия против России, мнение о которой уже сформировано западными технологами. Сейчас одним из ярких примеров такой двуличной политики является Германия и ситуация с выборами в Москве и Саксонии», — пояснил Иван Аркатов.

По словам эксперта, рассказывая о своей озабоченности по поводу выборов в МГД и недопуска оппозиционных кандидатов, немцы специально замалчивают ситуацию в Саксонии. Во-первых, ряд представителей «либеральной» оппозиции в РФ просто не смог пройти на выборы, потому что не смог собрать необходимое количество подписей. Это говорит о том, что москвичи их не поддерживают, считает политолог.

«В Саксонии недопуск кандидатов произошел по банальным и формальным причинам. Не допустили реально популярных представителей главного конкурента правящей партии (ХДС) в данном регионе. Западные страны вмешиваются в наши внутренние дела, критикуя выборы. А при этом власти Германии не допускают популярных оппозиционных кандидатов, тем самым ограничивая права своего населения. И такого рода примеров в разных сферах очень много», — добавил Иван Аркатов.

По мнению эксперта, цель критики России странами Запада — желание создать негативный образ для того, чтобы оправдать себя.

Напомним, соратница Алексея Навального Любовь Соболь попыталась принудить главу ЦИК Эллу Памфилову поучаствовать в несогласованном митинге у стен мэрии Москвы, что легализовало бы незаконную акцию и оказало бы еще большее давление на избирательный процесс в столице. Однако глава ЦИК твердо отказалась и назвала это провокацией, которая не имеет смысла. Видимо, таким образом Соболь пытается отвлечь внимание от «мертвых душ» и массовой рисовки в ее подписных листах.