Оппозиция обманом привела на митинг в Москве «пушечное мясо»

Москва, 28 июля. Социальные сети и каналы в мессенджерах, поддерживающие сборища оппозиции, накануне незаконного митинга 27 июля распространили фейк о том, что акция будет «мирной», чтобы выманить на улицы как можно больше москвичей.

В предшествовавшие буйству оппозиции дни представители силовых структур и общественники не раз призывали граждан не поддаваться на призывы и не рисковать своей жизнью и здоровьем ради чужих политических интересов. Подчеркивалось, что митинг несогласованный, провокаторов, нарушающих закон, будут задерживать.

Например, политолог и экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Наталья Елисеева перед началом акции опубликовала видео, на кадрах которого была запечатлена колонна со спецтехникой. Военные машины привлекли для обеспечения правопорядка во время незаконного митинга, организованного оппозицией на Тверской улице. Елисеева призывала граждан не становиться «пушечным мясом».

Однако в Сети тем не менее появился фейк про то, что в столичных ОВД лишь якобы 700 мест для задержанных, а все предупреждения властей о применении полицией силы в случае провокаций — не более чем «угрозы для снижения численности», пишет Nation News. Оппозиционный Telegram-канал «Протестная Россия» и вовсе опубликовал список так называемых «фейковых угроз», которые якобы вбросили силовые структуры, чтобы напугать людей и сорвать мероприятие.

«Выходите, люди, а иначе прекрасную Россию будущего вы не заслуживаете», – таков был посыл либеральных пабликов.

Граждане, прислушавшиеся к таким призывам, действительно вышли на московские улицы, прорвали ограждения и пешком пошли по Тверской, выйдя на проезжую часть. По громкой связи передавали предупреждение о том, что митинг не был согласован с властями столицы, а также транслировали призывы полиции и Росгвардии прекратить акцию. Однако сборище длилось несколько часов и закончилось нападением провокаторов на полицию и массовыми задержаниями особо агрессивных участников.

Полиция при этом действовала максимально профессионально. Как сообщал глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов, его ведомство взяло несанкционированную акцию под контроль, провокаторы и нарушители закона, представлявшие угрозу жизни и здоровью людей, были задержаны. Стражи порядка не реагировали на агрессию в их адрес, уводили зачинщиков из толпы.

Провокаторы в ходе митинга выкрикивали антиправительственные лозунги, призывали к свержению власти. Оппозиция бросала в сотрудников полиции куски асфальта, бутылки, нападала с перцовыми баллонами, участники акции избили полицейского.

В итоге митингующих удалось локализовать на Трубной площади зажав в кольцо, на чем акция и закончилась. Именно так и должны действовать сотрудники правоохранительных органов, чтобы не допустить серьезной угрозы безопасности и накала обстановки на улицах города.

Напомним, что организовали незаконный митинг несостоявшиеся кандидаты на выборы в Мосгордуму, в частности сторонники скандально известного блогера Алексея Навального. Его протеже вышли боком как работа «художественных мастерских» по рисовке подписей, так и попытки пробраться в Мосгордуму посредством фальсификаций. Оппозиция митингами страется надавить на избирательные комиссии, несмотря на большое количество нарушений, допущенных ею же в ходе подписной кампании.

Действия участников незаконного митинги были, по всей видимости, спланированы западными кураторами оппозиции. Об этом свидетельствовала, например, профессиональная сцепка, в которую встали митингующие. Еще до начала несанкционированной акции участники получили методичку, в которой были прописаны четкие действия.