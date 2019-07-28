«Козлы-провокаторы» от «оппозиции» — пора сажать. Колонка Николая Старикова

Эксперт Федерального агентства новостей, писатель, общественный деятель Николай Стариков рассуждает, почему так называемая «оппозиция» в России регулярно пытается нарушить нормы закона.

В любом цивилизованном обществе есть правила. В любой сфере человеческой жизни есть регулирование и законный порядок решения тех или иных возникающих проблем и спорных ситуаций. Иначе, как показывает тысячелетний опыт цивилизации, наступает хаос.

Исключения из этого правила не бывает. Правила могут разниться, но одно неизменно для любого общества и любого момента истории: есть правила и законы, согласно которым работает государство и которые соблюдает общество.

Вот тут впору задать один вопрос: почему так называемые «оппозиционеры» в России постоянно стараются нарушить Закон?

Ответ на этот вопрос куда проще, чем может показаться на первый взгляд.

Люди, называемые «несистемными оппозиционерами», используют любой повод для дискредитации власти, как в глазах населения России, так и в глазах «мирового сообщества». Для создания нужной эмоции и картинки в ход идет любой повод. Любимый повод этих людей — это борьба «за честные выборы».

При этом не путайте повод и цель. Цель — дискредитация страны и власти, а повод — якобы их борьба «за честные выборы».

Убедиться в этом несложно. Достаточно просто отложить в сторону эмоции и вспомнить, по каким поводам те же самые персонажи пытались устроить те же самые «протесты», которые правильно назвать массовыми беспорядками.

27 июля 2019 года в Москве вновь повторилась уже набившая оскомину картина.

Каждый раз события развиваются по одному и тому же сценарию:

— участие этих маргиналов в каком-либо выборном процессе;

— сознательное нарушение ими правил участия, ведущее к неизбежному исключению (нерегистрации) из процесса;

— наигранное возмущение;

— призыв к несанкционированным митингам;

— задержания;

— получение нужной картинки для западных СМИ.

Это нужно понять и запомнить: «оппозиционерам»-провокаторам нужно именно не их участие в выборах, а запрет на это участие, который базируется на нормах закона.

Если надо собирать подписи, то они будут их не собирать, а рисовать, чтобы избирком не мог, не нарушая закона, их зарегистрировать. Потом они «возмутятся» и призовут к нарушению Закона со стороны избиркомов — их регистрации. Потом получают закономерный, единственно возможный и 100% предсказуемый отказ и уже призовут к нарушению закона своих сторонников.

Поскольку каждый раз вся эта нехитрая схема базируется на накачке эмоций, то именно поэтому нам и надо «отложить» их в сторону, призвав на помощь то, что очень не любят «оппозиционеры». Это — память.

Просто давайте вспомним, «за что», а вернее говоря, «против чего» устраивались точно такие же массовые беспорядки в 2018 году. Тогда надуманность повода для получения заветной цели (массовых беспорядков) станет для нас очевидна.

В январе 2018 года массовые беспорядки были организованы 28-го числа. Поводом для них послужил отказ Центризбиркома зарегистрировать Навального в качестве кандидата на пост президента. То, что провокатора-рецидивиста не зарегистрируют, было понятно еще за многие месяцы до января 2018 года. Почему? Да просто потому, что с приговором суда, с условным сроком, как у Навального, это запрещает сделать Закон.

Прекрасно зная, что так будет и ему невозможно стать кандидатом по Закону, Навальный начинает собирать пожертвования, открывает штабы и собирает подписи. Все это совершенно бессмысленно и никак не может помочь ему участвовать в выборах. Но ему ведь нужно другое: поэтому всю свою бесполезную для выборов активность он использует как предлог и как базу для организации массовых беспорядков в целом ряде городов.

Чем это грозит ему? Ничем. Получает несколько суток административного ареста, хотя по логике Закона человек, имеющий два (!) условных срока, должен сразу «сесть» в случае нарушения общественного порядка — условный приговор должен стать реальным!

Но с Навальным этого не происходит. Зато обычных людей, вовлеченных им и его провокаторами в противоправные действия, потом арестовывают и судят. Потому, что в ходе беспорядков они бьют полицейских, бросают в них различные предметы. То есть нарушают закон.

Но задержания и посадки случайных людей, поддавшихся на эмоции провокаторов и нарушивших Закон, и есть желаемый результат для тех, кто призывает выйти на улицы вопреки законодательству.

Вспоминаем 2018 год далее. Второй попыткой организовать массовые беспорядки в России в прошлом году стала акция «Он нам не царь», организованная теми же провокаторами. Обратите внимание — на этот раз никакого выборного повода нет. В России прошли выборы президента, и отрицать победу Путина в 2018 году невозможно, как бы кто ни относился к президенту России. Поэтому повод Навальный берет другой, а далее все по вышеуказанной схеме. Эмоции — призыв обязательно к НЕСОГЛАСОВАННОЙ акции, к нарушению закона — беспорядки — задержания — уголовные дела в отношении РЯДОВЫХ и СЛУЧАЙНЫХ участников «протестов».

В июле 2019 года все то же самое. «Выборный» повод есть. При этом тот факт, что можно организовать согласованный митинг, «оппозиционерами»-провокаторами игнорируется. Им нужны акции, НАРУШАЮЩИЕ закон! В этом смысл. Идеальным для них вариантом будут трупы протестующих, но четкие и слаженные действия полиции им такого «подарка» не дают.

В воскресенье, 14 июля 2019 года, прошла первая, «пробная» акция — несогласованная. Провокаторы сначала собрались в Новопушкинском сквере, а затем двинулись к зданию Мосгоризбиркома и мэрии. Около 20 человек было задержано.

Вопрос: зачем все это было нужно, если менее чем через неделю был запланирован разрешенный, согласованный митинг 20 июля на проспекте Сахарова, который собрал более 12 000 участников? Ответ вы уже знаете: потому, что главная цель провокаторов — провести несогласованные, нарушающие закон акции и противопоставить наивных и обманутых людей правоохранителям. Чтобы потом говорить о «кровавом режиме» и «произволе», имитировать борьбу за тех, кому светит реальный срок за удар полицейского или бросок мусорного бака в правоохранителя. При этом еще раз отметим, что за это посадят в любой стране, вне зависимости от ее строя и названия, что в США, что в Саудовской Аравии, что в Северной Корее. В России тоже закон защищает сотрудников силовых органов, и это правильно.

27 июля в Москве мы опять увидели «старый недобрый» сценарий — призыв прийти на беспорядки, с посадкой Навального на 30 суток. Его просто опять спасли от реального срока.

Были в этот раз и новинки. В целом этот метод называется «Атаки провокаторами сотрудников правоохранительных органов», а цель — вызвать их ответную силовую реакцию. Чтобы потом крутить это в красочных роликах, предварительно раздавив на голове «протестующего» полиэтиленовый пакетик с краской или вишневым соком. На этот раз провокаторы распылили в толпе перцовый газ, брызнув из баллончика в глаза омоновцам. Два сотрудника Росгвардии получили ожоги глаз.

Помимо этого, демонстранты использовали взрывпакеты, а также снесли несколько уличных веранд московских ресторанов. Кроме того, удивительно быстро оказалась расковыренной тротуарная плитка, которую планировалось кидать в правоохранителей. Но сделать этого не удалось по причине того, что «плиточников» повязали чуть раньше.

Отдельно стоит отметить не случайные, а слаженные, то есть ОТРЕПЕТИРОВАННЫЕ заранее действия «мирных протестующих» по прорыву полицейского оцепления. Это не просто прорыв — это плод многоразовых тренировок.

В результате вновь есть задержанные, которым светит реальный срок. Один ударил полицейского, другие бросали предметы. Все это не «лидеры протеста», а либо «пехота», либо наивные, введенные в заблуждение люди.

А те, кто призывает, неоднократно уже (!), к массовым беспорядкам, постят веселые фоточки из автозаков. С ними проводят профилактические беседы. Они опять выйдут на свободу, через некоторое время, отбыв небольшое административное задержание.

Так нельзя.

Главный вопрос, который возникает у десятков миллионов граждан России, — почему все эти профессиональные провокаторы не сидят, а раз за разом уходят от ответственности?

Хватит их покрывать! Игры в мягкость и «толерантность» с теми, кто настроен на разрушение государства, еще никого и никогда до добра не доводили.

Призываешь к массовым беспорядкам — добро пожаловать в тюрьму.

Сейчас туда отправляются те, кто, поддавшись эмоциям и призывам «оппозиционеров-провокаторов», нарушили закон.

Пора сажать, хватит играть с ними в кошки-мышки! Наплевать, что там скажет Запад.

В России должен торжествовать Закон. Во всех сферах. И он один для всех.

Не хватает чего-то в законах? Поправить надо.

К примеру, считаю обязательным забирать у задержанных телефоны — чтобы некому было фотографировать эти веселые лица при арестах.

Нарушать Закон должно быть страшно и неприятно, а не весело и прикольно!

Каждая осуществленная провокация — это поломанные судьбы молодых людей, которых «козлы-провокаторы» выталкивают на противостояние полиции.

А сами, как и положено этим самым «козлам-провокаторам», уходят в сторону, подставляя случайных людей.

Хватит миндальничать с «козлами-провокаторами» из так называемой «оппозиции»!