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Определен топ-5 лучших новых автомобилей до 700 тысяч рублей в России

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Определен топ-5 лучших новых автомобилей до 700 тысяч рублей в России

Москва, 28 июля. Автомобильный специалист Алексей Хресин составил топ-5 самых лучших машин на российском рынке стоимостью до 700 тысяч рублей. 

По его мнению, самая интересная модель в этом ценовом диапазоне — Renault Logan, так как это транспортное средство без особых трудностей выдержит испытания российскими дорогами. На второй строчке расположился Volkswagen Polo. Третье место эксперт отвел отечественной Lada Vesta, а четвертое — Granta.

Определен топ-5 лучших новых автомобилей до 700 тысяч рублей в России

Рейтинг замкнул корейский Kia Rio. Однако, по словам Хресина, за указанную сумму можно приобрести авто в заводской комплектации.

Кроме того, эксперт указал на то, что китайские машины — «кот в мешке», поскольку стремительно врываются на рынок, а потом аналогично уходят с него, пишет «Инфореактор».

«Можно купить машину, а у тебя через полгода дилер уйдет из страны — и что ты будешь делать и как обслуживать такую машину?» — отметил специалист.

Ранее эксперты исследовали рынок и составили топ-10 самых популярных китайских марок автомобилей на российском рынке. Так, лидером списка стала Chery.

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