Генерал ФСБ призвал ужесточить законодательство после незаконных митингов в Москве

Москва, 28 июля. Генерал-майор ФСБ Юрий Сапунов отметил, что сотрудникам правоохранительных органов удалось вовремя пресечь провокационные действия участников незаконного митинга оппозиции в Москве.

По его словам, полицейские и росгвардейцы действовали максимально профессионально. Сапунов обратил внимание на тот факт, что москвичи находятся под надежной защитой. Об этом он заявил в комментарии «Политэксперту».

«В основе любых действий полиции и граждан России лежит закон и ведомственные инструкции. Я считаю, что вчерашние действия полиции и других правоохранителей — на пять с плюсом», — подчеркнул Сапунов.

Он заявил, что тех, кто занимался откровенными провокациями на несанкционированном публичном мероприятии в столице, необходимо в обязательном порядке найти. Чтобы в дальнейшем подобных ситуаций не было, нужно ужесточить законодательство, уверен собеседник издания.

«Правоохранители действовали в соответствии со всеми законодательными нормами, все правильно, четко, чтобы не последовало жертв, чего добивались участники несогласованного митинга, старались всяческими силами», — сказал Сапунов, отметив, что важно заниматься воспитанием молодого поколения и особое внимание в политике государства уделять именно этому направлению.

В субботу в столице прошел несанкционированный митинг оппозиции после того, как некоторых из числа так называемых «несистемных» кандидатов не зарегистрировали на выборах в Мосгордуму из-за фальсификации подписей. Участники незаконного публичного мероприятия вели себя крайне агрессивно и провоцировали правоохранителей, тем самым пытаясь вывести их на ответный действия. Однако полицейские и росгвардейцы действовали корректно и предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности горожан. Об этом ранее заявил глава МВД по региону Олег Баранов.

