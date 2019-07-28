Осташко уличил агрессивную оппозицию в погоне за «картинкой» и личной выгодой

Москва, 28 июля. Полиция пыталась максимально сгладить последствия незаконного митинга в центре Москвы, однако многим столичным ресторанам все же пришлось на день закрыться и понести убытки из-за агрессивного поведения оппозиции. О том, как заведения пострадали из-за несанкционированной акции экс-кандидатов в Мосгордуму, рассказал ресторатор Аркадий Новиков.

Он подчеркнул, что рестораны, находившиеся по пути следования митингующих, вынуждены были закрыть свои двери и потерять таким образом деньги. Буйство провокаторов на незаконном митинге испортило день не только владельцам заведений общественного питания, но и жителям, а также гостям Москвы.

Политический аналитик, главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко подчеркнул, что прошедший накануне митинг на Тверской улице свидетельствует о том, что оппозиции, не попавшей на выборы в столичный парламент из-за фальсификаций, на самом деле безразлично, что ее действия, в частности блокировка улиц, помешают москвичам и гостям столицы спокойно провести выходной день.

Эксперт объяснил, что оппозиции невыгодно устраивать такие беспорядки в регионах, где нет нужного им количества СМИ, которые осветят митинг.

«Им плевать на Мосгордуму, им нужны хайп и картинка», — цитирует Осташко Nation News.

Политика, подчеркнул аналитик, должна быть конструктивной, однако организаторам этого сборища важно было лишь собрать побольше провокаторов. Он отметил, что оппозиция, разумеется, не возместит ущерб владельцам магазинов и рестораторам, поскольку либералам важна только личная коммерческая выгода.

«Их волнует только личное право частной собственности и личные доходы», — заключил Осташко.

Напомним, оппозиция 27 июля провела на улицах столицы незаконный митинг. Полиция, как отметил глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов, взяла несанкционированную акцию под контроль, провокаторы и нарушители закона, представлявшие угрозу жизни и здоровью людей, задержаны.

Митинг вовсе не оказался мирным — провокаторы выкрикивали антиправительственные лозунги, призывали к свержению власти. Оппозиция бросала в сотрудников полиции куски асфальта, бутылки, нападала с перцовыми баллонами, а некоторые довольно смелые «митингующие» даже умудрялись поднимать на полицейских руку. Но при этом сотрудники правоохранительных органов не пошли на провокации, действовали крайне мягко. Задержаны были только самые агрессивные.

Причиной проведения митинга в столице стал недопуск ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму. В число тех, кому отказали в регистрации из-за превышения допустимой доли недействительных подписей, вошли протеже скандально известного блогера Алексея Навального Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие независимые кандидаты и представители непарламентских объединений.

Оппозиции вышли боком как работа «художественных мастерских» по рисовке подписей, так и попытки пробраться в Мосгордуму посредством фальсификаций. Законом допускается только 10% брака в подписях, тогда как у сторонницы Навального Соболь, например, были признаны недействительными 14,67%.

Отметим, что после провала незаконного митинга неадекватная сторонница Навального избила свою пятилетнюю дочь. К самой акции провокатор, что примечательно, снова привлекла бабушку в инвалидной коляске. Пожилая женщина уже выполняла аналогичные функции в ходе других незаконных сборищ.