Чемпионат ЛНР по автозвуку прошел в Алчевске

В городе Алчевске Луганской Народной Республики, на проспекте Ленина, прошел второй этап Кубка по автозвуку. Более 30 тюнингованных автомобилей демонстрировали возможности своих аудиосистем. Поддержать участников пришли около сотни жителей.





Участник соревнований Павел Кайло больше пяти лет увлекается автомобильными аудиосистемами, и для него это не первые соревнования.

«Я увлекся этим делом в 2014 году. Съездил в Ростов, пообщался там с ребятами, вернулся домой и начал развивать эту идею у нас в городе».

Чемпионат прошел при поддержке отделения «Донбасс» мотоклуба «Ночные волки» и республиканской Автомобильной федерации. Почему соревнования провели именно в этом городе и планируется ли продолжение, мы узнали у организаторов.