Чемпионат ЛНР по автозвуку прошел в Алчевске

В городе Алчевске Луганской Народной Республики, на проспекте Ленина, прошел второй этап Кубка по автозвуку. Более 30 тюнингованных автомобилей демонстрировали возможности своих аудиосистем. Поддержать участников пришли около сотни жителей.
Участник соревнований Павел Кайло больше пяти лет увлекается автомобильными аудиосистемами, и для него это не первые соревнования.
«Я увлекся этим делом в 2014 году. Съездил в Ростов, пообщался там с ребятами, вернулся домой и начал развивать эту идею у нас в городе».
Чемпионат прошел при поддержке отделения «Донбасс» мотоклуба «Ночные волки» и республиканской Автомобильной федерации. Почему соревнования провели именно в этом городе и планируется ли продолжение, мы узнали у организаторов.
«Соревнования по автозвуковому давлению проводились в Луганске порядка четырех лет. Состязания популярны, их активно посещают. Они проходят в ДНР, у нас, в России. Мы занимаемся ими с прошлого года — с октября. Сегодня проходит второе соревнование за 2019 год. У нас много участников из Алчевска. В этом году мы стараемся устраивать соревнования в тех городах, откуда обычно приезжали участники: Луганске, Алчевске, Краснодоне. Возможно, в следующем году к списку добавится Свердловск.
Мы пытаемся захватить не только центральный город, Луганск, но и посетить области, где люди не имеют возможности приехать к нам, поэтому мы приезжаем к ним. Стремимся, конечно же, к России, но у нас пока уровень новичков, потому что данные соревнования требуют очень больших финансовых затрат. Однако есть несколько машин, которые ездят на состязания в РФ», — рассказала президент Автомобильной федерации ЛНР Юлия Живолуп.