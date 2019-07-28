Любовь Успенская в коротком платье и на мотоцикле восхитила поклонников «Жары»

Баку, 28 июля. «Королева» шансона, эстрадная исполнительница Любовь Успенская поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram кадрами, на которых запечатлено, как она выезжает на мотоцикле под аплодисменты на сцену музыкального фестиваля «Жара».

Несмотря на то, что Успенской 65 лет, фанатов она не перестает удивлять. На фестивале «Жара» в столице Азербайджана смогли оказаться далеко не все поклонники творчества артистки, поэтому она поделилась в социальных сетях видеозаписью со своим ошеломительным выходом на сцену. Певица появилась в коротком обтягивающем черном платье, демонстрируя зрителям великолепную фигуру.

В комментариях под роликом фолловеры отметили, что не каждая звезда способна решиться на такие смелые шоу. Поклонники пришли в восторг от номера артистки, а также от ее красивых ног.

«Фигура — просто атас», — отметили поклонники артистки.

«Люба, ты крутая и современная», — восхищаются Успенской другие участники дискуссии.

Впрочем, нашлись и те, кто выразил опасения за артистку, поскольку для таких трюков она уже не в том возрасте.

Ранее Успенская заявила, что не намерена отказываться от планов родить ребенка и призналась, что мечтает о сыне. По ее словам, дочь у нее уже есть, поэтому теперь она планирует обзавестись мальчиком. Помимо этого, Успенская сообщала, что мечтает о том, чтобы донором спермы был британский композитор Эндрю Ллойд Уэббер.