Сирия, 28 июля. Три курдских бойца погибли в результате взрыва на юге Ракки. Самолеты ВВС международной коалиции США вновь были замечены на востоке Дейр-эз-Зора. ВС Турции обстреливают КПП курдов на сирийско-турецкой границе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА в северной части Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с исламистами на северо-востоке Латакии.

«Исламское государство»1: организовало вылазку на позиции САА в районе Меядина в Дейр-эз-Зоре; подозревается в убийстве курдского бойца на юге Хасаки.

Курды: лишились трех бойцов в результате нападения неизвестных на юге Ракки.

ВС Турции: обстреляли КПП курдов у города Тель-Абьяд в северной части Ракки.

Международная коалиция: осуществляет вылеты в Восточном Дейр-эз-Зоре.

Провинция Латакия

На севере региона возобновились вооруженные столкновения между правительственными войсками и боевиками исламистских бандформирований. Как передает медиапортал Halab Today TV, противоборствующие стороны обмениваются ударами в районе города Кабана, расположенного поблизости от границы с Хамой. Отмечается, что перестрелки вспыхнули после того, как джихадисты террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» попытались пробраться в зону контроля Сирийской арабской армии (САА), в очередной раз пренебрегши соблюдением режима прекращения огня в демилитаризованной зоне, сформированной на границах «Большого Идлиба» в рамках российско-турецкого Меморандума от 17 сентября прошлого года.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (EuphratesPost) сообщает о том, что уже второй день над контролируемыми «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) территориями Восточного Дейр-эз-Зора продолжаются боевые вылеты военных самолетов международной коалиции, возглавляемой США. Местные активисты полагают, что интенсификация полетов на данном направлении связана с продолжающимися рейдами курдов, официальной целью которых является поиск террористов «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность.

Между тем вылазка боевиков ИГ1 произошла на западном побережье Евфрата. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), джихадисты террористической группировки предприняли попытку атаковать позиции Сирийской арабской армии (САА) в пустынном районе к западу от города Меядин. Никаких подробностей о последствиях нападения пока не поступало. Напомним, многие военные эксперты полагают, что террористам до сих пор удается сохранять присутствие в пустыне Бадия Аш-Шам ввиду существования укрытия в виде оккупированной США территории на юге соседнего Хомса, так называемой зоны безопасности.

Провинция Ракка

Поступают данные о новом взрыве в городе Ракка. По информации военного источника в сети Twitter (RadioAlKul), три бойца «Демократических сил Сирии» (SDF) были убиты в результате детонации ручной гранаты, брошенной в их автомобиль неизвестными, в районе Касрат на юге административного центра провинции. Предполагается, что нападавшие принадлежали к числу радикалов «Исламского государства».

Тем временем в северной части региона вновь фиксируются обстрелы со стороны турецких вооруженных сил. Twitter-канал (Step_Agency) сообщает о том, что под огнем солдат армии Турции оказался контрольно-пропускной пункт курдов «Тайяр» вблизи города Тель-Абьяд. О нанесенном «демократическим силам» уроне пока ничего неизвестно.

Провинция Хама

На севере региона не прекращаются взаимные обстрелы между боевиками вооруженной оппозиции и Сирийской арабской армией (САА). Согласно сведениям военного источника в сети Twitter (hmosyrian1), в поддержку правительственных сил боевые вылеты в зонах дислокации джихадистов осуществили российские ВКС. Точечные авиаудары самолетов ВКС РФ пришлись по военным объектам радикалов на подступах к городу Аль-Латамина.

Между тем оппозиционные источники продолжают публиковать неподтвержденные данные о потерях сил САР в военной технике. Так, Twitter-канал (Step_Agency) заявил об уничтожении боевиками группировки «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир» пулемета САА к северо-западу от Хамы. Тем не менее официального подтверждения данная информация пока не получила.

Провинция Хасака

Очередное нападение неизвестных боевиков произошло в южной части Хасаки. По информации интернет-портала Halab Today TV, один из бойцов «Демократических сил Сирии» (SDF), под контролем которых находится практически вся территория провинции, был застрелен на дороге Аль-Харафи. Личность нападавших установлена не была, однако предполагаемыми налетчиками считаются боевики «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в составе «спящих ячеек». Напомним, накануне один из членов SDF также был убит неизвестными в административном центре провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.