Гаспарян обвинил малолетних навальнистов в провокациях на незаконном митинге

Вчерашнее поведение сотрудников полиции — это невероятно мягкая попытка заставить людей соблюдать признанные нравственные основы общества. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал известный политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян.

В столице 27 июля прошел незаконный митинг, который устроила «либеральная» общественность. Организаторы этого сборища свезли провокаторов из разных регионов страны, что подтверждается данными ГУ МВД по Москве — свыше двух третей задержанных провокаторов не имеют регистрации в столице. Изначально декларируемая цель незаконной акции — поддержка «независимых» кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации из-за большого количества фальсификата в сданных ими в ОИК подписях. Но на самом деле «митингующие» выкрикивали антиправительственные лозунги и призывали к свержению власти.

В этой ситуации примечательно поведение сотрудников полиции. Оппозиция бросала в них куски асфальта, бутылки, поливала их перцовыми баллонами, а некоторые довольно смелые протестующие даже умудрялись поднимать на полицейских руку. Но при всем при этом сотрудники правоохранительных органов не пошли на провокации, действовали крайне мягко. Задержаны были только самые агрессивные.

Армен Гаспарян, комментируя незаконное сборище в Москве накануне, отметил, что застал 90-е годы, а также активную внутреннюю политику того времени.

«Когда вы шли на митинг в 90-х годах, у вас было абсолютно ясное понимание, что вы получите в морду. Интрига состояла только в одном — когда именно это произойдет. До митинга, во время него или после? Вторая интрига была, чем именно вы получите. Там было большое разнообразие: полицейская дубинка, арматура, бутылка, кулак и так далее. Это была традиция митингов 90-х годов. Ни один митинг без этого не обходился. Это все прекрасно знали», — пояснил он.

По словам эксперта, у него по итогам вчерашнего незаконного сборища возник только один вопрос.

«Откуда у этих малолетних дегенератов Навального такая четкая уверенность, что незаконный митинг, бросание в полицейских и Росгвардию асфальта и бутылок и крики «мусора — позор России» должно закончиться исключительно тем, что их посадят в автозак, где они сделают селфи и разместят у себя в Facebook? Они действительно искренне не понимают, что незаконный митинг сам по себе — это уже накаленная обстановка и первая провокация может закончиться для них плохо? Я действительно этого не понимаю. Вот откуда выросло это поколение дегенератов? Они сутками ноют о том, что их побили», — добавил Армен Гаспарян.

Политолог отметил, что посмотрел весь поток видео с Тверской. То, что он увидел, — это невероятно мягкая попытка заставить человека соблюдать признанные нравственные основы общества.

«Поверьте мне, в 90-х годах полегли бы все. Там никто бы не стал разбираться, из какого угла полетела бутылка или кусок асфальта. ОМОН положил бы всех. Посмотрите, как происходит подавление митингов во Франции, и сравните это с тем, что было вчера», — заключил Армен Гаспарян.

Напомним, соратница Алексея Навального Любовь Соболь попыталась принудить главу ЦИК Эллу Памфилову поучаствовать в несогласованном митинге у стен мэрии Москвы, что легализовало бы незаконную акцию и оказало бы еще большее давление на избирательный процесс в столице. Однако глава ЦИК твердо отказалась и назвала это провокацией, которая не имеет смысла. Видимо, таким образом Соболь пытается отвлечь внимание от «мертвых душ» и массовой рисовки в ее подписных листах.