ЛНР итоги 21–27 июля: обстрел ВСУ накануне перемирия, МЧС РФ доставило гумпомощь в Луганск

Луганск, 28 июля. Армия Киева обстреляла Первомайск за несколько часов до вступления в силу «летнего перемирия» в Донбассе. Представитель ОБСЕ Тони Фриш оценил условия содержания в Луганском СИЗО удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе лиц. Власти ЛНР передали Киеву 64 человека, осужденных до 2014 года. Подробнее об этих и других новостях Луганской Народной Республики — в материале Федерального агентства новостей.

ВСУ обстреляли ЛНР накануне перемирия

Украинские силовики 20 июля, за несколько часов до вступления в силу «летнего перемирия» в Донбассе, обстреляли Первомайск. В результате удара погибла женщина, семь человек, в том числе два ребенка, получили ранения. Министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко посетила больницы, где находятся раненые.

«На сегодняшний день состояние всех пострадавших средней тяжести. Они пребывают в условиях стационара, получили первичную хирургическую обработку ран, наложены повязки. Но психологическое состояние людей, конечно, оставляет желать лучшего», — отметила она.

Координатор ОБСЕ встретился с пленными в Луганске

Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш встретился в Луганском СИЗО с удерживаемыми в связи с конфликтом в Донбассе лицами. Он уточнил, что основная цель визита — оценить условия их содержания.

«Перед тем, как мы прибыли сюда, также посетили подобные центры в Старобельске и Харькове. Условия содержания по обе стороны от контактной линии похожи. Во время моей поездки мы встретились с 25 удерживаемыми лицами и нигде не встречали каких-либо препятствий», — рассказал журналистам Фриш после посещения СИЗО.

ЛНР передала Украине заключенных, осужденных до 2014 года

Власти Луганской Народной Республики передали на этой неделе Киеву 64 человека, которые были осуждены еще до начала конфликта в Донбассе и выразили желание отбывать наказание за пределами ЛНР. Передача заключенных состоялась на линии соприкосновения в районе населенного пункта Счастье с участием представителей Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня.

«Сегодня мы передали украинской стороне 64 заключенных, осужденных до 2014 года, которые пожелали продолжить отбывать наказание на территории Украины. Напоминаем, что это жест доброй воли со стороны Луганской Народной Республики», — сообщила представитель ЛНР в гуманитарной группе на переговорах в Минске Ольга Кобцева.

МЧС РФ доставило гумпомощь с медикаментами

Автомобили 85-го гуманитарного конвоя МЧС РФ доставили в Луганск 107,5 тонн гуманитарной помощи для жителей ЛНР. По данным ведомства, в составе гумконвоя прибыло медицинское оборудование и препараты.

Кубок ЛНР по автозвуку прошел в Алчевске

Более 30 автомобилей приняли участие во втором этапе открытого кубка Луганской Народной Республики по автозвуку в Алчевске. По правилам соревнований владельцы машин должны были продемонстрировать мощность автомобильной аудиосистемы и ее возможности. Мероприятие собрало более сотни жителей ЛНР.