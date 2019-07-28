Путин заявил, что доля нового оружия и техники в ВМФ РФ превысила 62%

Москва, 28 июля. Доля современных вооружений в ВМФ РФ превысила 62%, однако нужно продолжать обновление, подчеркнул президент России Владимир Путин.

На торжественном приеме, посвященном Дню ВМФ, лидер РФ заявил, что «наш долг — преумножить могущество Военно-морского флота России — надводных и подводных сил, морской авиации, береговых войск и морской пехоты». По словам Путина, их успешное развитие является обязательным условием повышения безопасности страны и россиян.

Путин заявил, что РФ большое внимание уделяет вопросам укрепления флота, а уровень современных образцов вооружений и военной техники на флоте превысил 62%.

«Надо двигаться дальше, работать без перебоев, в полной мере использовать передовые наработки наших ученых, инженеров, конструкторов», — заметил российский лидер.

Президент РФ выразил благодарность всем, кто работает в Оборонно-промышленном комплексе, и напомнил, что у России самая протяженная в мире морская граница. Путин обратил внимание на тот факт, что у РФ мощный флот с богатой историей. Морское дело уже более трех веков является одним из самых почитаемых в России, сказал глава страны.

«Наш народ высоко ценит храбрость и отвагу матросов, выдержку, мужество, благородство морских офицеров, дисциплину и сплоченность флотских экипажей, их строгую выучку в длительных трудных походах, неизменное равнение на традиции российского флота», — подчеркнул Путин.

Напомним, сегодня прошел Главный военно-морской парад РФ в Петербурге и Кронштадте. В нем приняли участие 43 корабля, 36 самолетов, 20 вертолетов и четыре тысячи военных. Президент РФ, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и глава Северной столицы Александр Беглов посмотрели парад с трибуны на Сенатской площади.