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Пранкер Лексус раскрыл подробности разговора с украинским генералом от лица Зеленского

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Пранкер Лексус раскрыл подробности разговора с украинским генералом от лица Зеленского

Москва, 28 июля. Российский пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус, раскрыл подробности звонка главе полиции Днепропетровской области, генералу Виталию Глуховере от лица президента Украины Владимира Зеленского.

Как отметил Столяров, он и его коллеги стараются обходить стороной тематику внутренней политики Украины, однако к ним поступило множество заявок после появления в СМИ новости о скандале. Генерал, по его словам, не сразу взял трубку, был недоступен для прессы. Однако, поняв, что разговаривает с «Зеленским», ответил на звонок.

«Он, конечно же, перепугался и стал все спихивать на российскую пропаганду, хотя это видео появилось на украинских источниках. Но самое главное — это то, что он начал обвинять именно Россию опять, это очень показательный момент», — рассказал Лексус Nation News.

Столяров отметил, что генерал, как и многие на Украине, пытаются переложить внутренние проблемы на соседнее государство.

«В разговоре он попытался качать права, но мы его быстро опустили с небес на землю, просто повысив голос», — заключил он.

Пранкер Лексус раскрыл подробности разговора с украинским генералом от лица Зеленского

Как передает телеканал «360», президент Украины ранее обратился к главе МВД страны Арсену Авакову с требованием немедленно уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Глуховерю после громкого скандала. В Интернете появились кадры, на которых генерал вызывает подразделение специального назначения КОРД для того, чтобы задержать сотрудников правоохранительных органов, остановивших его автомобиль за нарушение правил дорожного движения.

Пранкер в звонке от имени главы государства поинтересовался, что происходит в регионе и почему в СМИ публикуют скандальные кадры. Глуховеря начал оправдываться, ссылаясь на законность своих действий. По словам генерала, он полностью разбирается в ситуации. «Зеленский» пригрозил главе полиции Днепропетровской области увольнением.

Отметим, что это далеко не первый розыгрыш российских пранкеров. Столяров вместе с Владимиром Кузнецовым (Вованом) весной этого года позвонили главе Франции Эммануэлю Макрону, представившись избранным президентом Украины Зеленским. Попавшийся в ловушку пранкеров политик поздравил «Зеленского» с победой на президентских выборах. Собеседники обсудили действовавшего тогда главу Украины Петра Порошенко, а также минский формат.

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Источник: Nation News
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