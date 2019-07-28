Владимир Путин поздравил россиян с Днем ВМФ. События дня. ФАН-ТВ

День ВМФ В Санкт-Петербурге стартовал Главный военно-морской парад. Красочные торжества приурочены ко Дню ВМФ — празднику всех, кто охраняет морские границы нашей страны. В вояж по Неве отправляются «Адмирал Касатонов», корвет «Гремящий», парусник «Полтава» и другие гордости флота разных лет. Главный парад, в котором участвуют более 40 кораблей, на правах верховного главнокомандующего принимает российский президент Владимир Путин. «Наш Военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность страны, ее национальные интересы и способен дать достойный отпор любому агрессору. Благодарю матросов и старшин, мичманов, офицеров и адмиралов за неизменное равнение на наши героические традиции и устои военных моряков. С праздником, друзья! Слава Военно-морскому флоту России!», — поздравил Владимир Путин. К слову, праздник уже отметили и в других городах — первые торжества прошли во Владивостоке, столице Тихоокеанского флота. Горожане увидели парады, исторические реконструкции и концерты. Петербург вместе с Кронштадтом обещает не менее обширную программу с яркими авиашоу, выставками и фейерверками.

Умер Кара-Мурза В Москве на 60-м году жизни скончался известный российский журналист Владимир Кара-Мурза. Теле-радиоведущий прославился работой на НТВ, «Эхе Москвы», ТНТ и в других СМИ. Образование он получил как историк — до профессиональной карьеры журналиста занимался репетиторством. С конца 90-х по начало 2000-х он запомнился зрителям по таким программам, как «Сегодня в полночь», «Грани» и «Тушите свет». В 2007-м вступил в Академию российского телевидения. В последние годы журналист работал на радио «Свобода». О смерти Кара-Мурзы сообщили его родственники, но о причинах пока ничего не известно. О дате и месте прощания также будет объявлено позднее.

ЧС в Приамурье Беда не приходит одна. Вслед за разрушительными паводками в Иркутской области тяжелая обстановка сложилась и в Амурской. Власти дальневосточного региона предложили ввести режим ЧС федерального масштаба. И, хотя из наиболее пострадавших районов уже эвакуировано более тысячи человек, власти намерены усилить информирование местных жителей: «В пунктах временного размещения вчера встречались, не все люди говорят, что услышали оповещение. По Норску, по крайней мере. Значит, в этой связи нужно работу усилить», — сказал Василий Орлов, губернатор Амурской области. «Произошло затопление 11 населенных пунктов на территории трех муниципальных образований. Подтоплено 390 жилых домов, 550 приусадебных участков, наиболее сложная на сегодняшний день обстановка наблюдается на территории Мазановского и Селемджинского районов», — отметил Алексей Венглинский, министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области. По худшему сценарию, в зону стихии попадут 24 населенных пункта и около тысячи жилых домов. Уже 29 июля синоптики прогнозируют в Приамурье очередной циклон: грозы и сильные ливни накроют почти весь регион.