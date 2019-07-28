Путин после парада ВМФ пообщался с пострадавшими от паводка в Иркутской области

Санкт-Петербург, 28 июля. Президент РФ Владимир Путин после Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге пообщался с семьями, пострадавшими от наводнения в Иркутской области, которые в качестве гостей посетили торжественные мероприятия в День ВМФ в Северной столице.

По окончании смотра российский лидер подошел к трибуне, с которой прибывшие из региона семьи смотрели парад. Президент немного поговорил с детьми и их родителями. Среди гостей из Иркутской области оказался и маленький мальчик, с которым Путин общался во время поездки в пострадавший от паводка Тулун.

«Понравилось? Не устали?» — спросил у них российский лидер.

Гости поделились с президентом своими впечатлениями от увиденного парада и поблагодарили Путина за приглашение в город на Неве. Президент в ответ пообещал еще раз посетить регион. Попрощавшись с гостями, он прошел вдоль трибун со зрителями, поздравляя их с праздником.

«Вам понравилось?»: Путин после парада пообщался с семьями, пострадавшими от наводнения в Тулуне, он накануне сам пригласил их в Санкт-Петербург pic.twitter.com/OLhWzgZlTf — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 июля 2019 г.

Сложная паводковая ситуация возникла в Иркутской области в июне, местные власти были вынуждены ввести режим ЧС. Из-за обрушившихся на регион ливней и подъема уровня рек подтоплены оказались более 110 населенных пунктов.

По данным регионального МЧС, 25 человек погибли, пострадали порядка 10 тысяч жилых домов. Госпитализированы несколько сотен человек.

Президент России поручил немедленно начать выплаты жителям региона. Он также обратился к правительству с требованием обеспечить выделение средств из федерального бюджета на капитальный ремонт поврежденного при паводке жилья и приобретение нового взамен ставшего непригодным.

На прошлой неделе глава государства посетил регион и пообщался с местными жителями. Президент выяснил, как разместили пострадавших при наводнении в Иркутской области в пунктах временного проживания и как ведется ликвидация последствий трагедии. Путин пообещал лично приехать и проверить, чтобы все дети из пострадавших в результате наводнения районов Иркутской области приступили к учебе с 1 сентября.