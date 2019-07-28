МЧС эвакуирует жителей Тулуна из-за угрозы нового паводка

Иркутск, 28 июля. Эвакуация жителей проходит в городе Тулун Иркутской области на фоне угрозы нового дождевого паводка. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба регионального управления МЧС.

«Эвакуация населения проходит в настоящее время в городе Тулуне и Тулунском районе из-за угрозы дождевого паводка», — следует из сообщения.

Отмечается, что сотрудники ведомства, а также полиции и администрации муниципальных образований оповещают и эвакуируют жителей указанных территорий. Кроме того, в Тулунский район из населенного пункта Братск направлен спасательный вертолет Ми-8 министерства чрезвычайных ситуаций для эвакуационной операции.

Как сообщается на сайте тулунской администрации, согласно информации на 16.00 (11.00 по московскому времени), уровень воды в реке Ия составляет 670 см при критической отметке в 700 см. По предварительным прогнозам, уровень в ближайшее время может подняться до 770 см.

За прошедшие 24 часа в Тулуне выпала практически месячная норма осадков — 104 мм, утром в воскресенье было подтоплено 70 домов.