Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

МЧС эвакуирует жителей Тулуна из-за угрозы нового паводка

38
0 Оставить комментарий

МЧС эвакуирует жителей Тулуна из-за угрозы нового паводка

Иркутск, 28 июля. Эвакуация жителей проходит в городе Тулун Иркутской области на фоне угрозы нового дождевого паводка. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба регионального управления МЧС.

«Эвакуация населения проходит в настоящее время в городе Тулуне и Тулунском районе из-за угрозы дождевого паводка», — следует из сообщения.

Отмечается, что сотрудники ведомства, а также полиции и администрации муниципальных образований оповещают и эвакуируют жителей указанных территорий. Кроме того, в Тулунский район из населенного пункта Братск направлен спасательный вертолет Ми-8 министерства чрезвычайных ситуаций для эвакуационной операции.

Как сообщается на сайте тулунской администрации, согласно информации на 16.00 (11.00 по московскому времени), уровень воды в реке Ия составляет 670 см при критической отметке в 700 см. По предварительным прогнозам, уровень в ближайшее время может подняться до 770 см.

За прошедшие 24 часа в Тулуне выпала практически месячная норма осадков — 104 мм, утром в воскресенье было подтоплено 70 домов.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров