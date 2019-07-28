Цеков уличил оппозицию в желании получить деньги с Запада, устраивая незаконные митинги

Москва, 28 июля. Член Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что незаконный митинг оппозиции в Москве — это способ отработать деньги западных спонсоров, которые финансируют протестные мероприятия в РФ.

В интервью iReactor он отметил, что задача ЕС и США, которые направляют деньги оппозиции в России, заключается в том, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

«Оппозиционеры же с одной стороны отрабатывали деньги, с другой стороны снова деньги хотят иметь. Будут получать деньги, говоря, что им надо защищаться», — объяснил сенатор.

По его словам, российские власти должны отслеживать и перекрывать каналы финансирования организаторам подобных несанкционированных митингов и акций, в которых часто принимают участие люди «со стороны» — те, кто не понимает, против чего протестуют. Кроме того, очень часто россияне привлекаются к настоящей уголовной и административной ответственности, откликаясь на туманные призывы оппозиции.

«Нам нужно отслеживать источники поступления незаконные, направленные против нашей страны. Когда не будет денег и товара лицом, тогда и посмотрим, какие митинги будут организованы. Берут ведь людей заблудших, молодежь. Есть и молодежь, которая сама не знает, чем недовольна. Им просто нравится участие в таких митингах. С одной стороны это весело, с другой — для них это самореализация», — сказал Цеков.

Напомним, в субботу в Москве прошел несогласованный с властями города митинг, организованный оппозиционерами, которым отказали в регистрации кандидатами на выборы в Мосгордуму из-за подделки голосов. Незаконное публичное мероприятие на Тверской сопровождалось настоящими провокациями: в полицейских и росгвардейцев летели бутылки, камни, мусорные ведра. Глава регионального МВД Олег Баранов заявил, что сотрудники правоохранительных органов предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности горожан.