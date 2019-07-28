Эксперты подсчитали, за какой срок россияне могут накопить на внедорожник

Москва, 28 июля. Специалисты портала «Цена Авто» провели исследование и подсчитали, сколько времени понадобится среднестатистическому жителю России, чтобы накопить на внедорожник, располагая самой распространенной заработной платой.

Отмечается, что на российском рынке самым бюджетным внедорожником является трехдверный Lada 4x4 стоимостью от 518,9 тыс. рублей. Российскому автомобилисту со среднестатистическим доходом понадобится примерно два года, чтобы накопить на такое авто в заводской комплектации. На топовую версию придется откладывать три года, поскольку ее цена начинается от 786,9 тыс. рублей.

Специалисты отмечают, что расчет носит условный характер. Кроме того, ресурс учитывал заработную плату в 22-23 тыс. рублей.

К примеру, американский Ford Kuga сегодня достаточно выгодно предлагают официальные дилеры, так как бренд ушел с российского рынка. В связи с этим оставшиеся модели реализуют с огромными скидками. По подсчетам экспертов, на такую машину россиянину потребуется около пяти лет.

Ранее эксперты составили топ-10 самых популярных подержанных внедорожников и кроссоверов на российском рынке. В лидерах оказалось транспортное средство отечественного производителя.