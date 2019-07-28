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Главный военно-морской парад завершился в Петербурге

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Главный военно-морской парад завершился в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 июля. Главный военно-морской парад, который принимал президент РФ, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин, завершился в Санкт-Петербурге. 

Жители и гости Северной столицы увидели в парадном строю фрегат «Адмирал Касатонов», корвет «Гремящий», малые ракетные корабли «Мытищи» и «Серпухов», морской тральщик «Иван Антонов». 

В небе над Кронштадтом пролетели самолеты Бе-200, А-50, истребители Су-30СМ. День ВМФ в 2019 году стал юбилейным. В параде в Петербурге и Кронштадте приняли участие 43 корабля, 36 самолетов, 20 вертолетов и четыре тысячи военнослужащих.

Ранее лидер российского государства на открытии военного парада ко Дню ВМФ в Петербурге заявил, что военно-морской флот России одним из первых использует новейшую технику и разрабатывает перспективные инженерные решения.

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