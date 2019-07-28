Полиция на Западе разгоняет митингующих, закрывая глаза на стандарты демократии

В субботу, 27 июля, в Москве прошел незаконный митинг. Сотрудники полиции проявили себя довольно сдержанно и выполнили свой долг в соответствии с российским законодательством.

При этом незаконное сборище сопровождалось провокациями: в полицейских летели камни и бутылки, а самые смелые не побоялись даже поднять руку на сотрудников правоохранительных органов. Однако сотрудники успешно пресекали противоправные действия. Глава регионального МВД Олег Баранов заявил, что были предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности москвичей.

В свою очередь бывший начальник Главного управления МВД по вопросам миграции, генерал-майор в отставке Ольга Кириллова поблагодарила Росгвардию, которая смогла предотвратить давку и побоище на несанкционированном митинге в Москве.

Учитывая достойное и спокойное поведение московских сотрудников полиции, в памяти сразу же всплывают похожие ситуации в других странах. Правда, там правоохранительные органы ведут себя менее сдержанно. Мягко говоря. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Разгон в Гонконге

Пока либеральная оппозиция провоцировала московских полицейских, силовики Гонконга применили слезоточивый газ для разгона протестующих в районе Юньлон в Новых территориях на севере Гонконга. Перед применением газа сотрудники правоохранительных органов сделали заявление, призывая собравшихся немедленно разойтись.

«Полиция осведомлена о том, что в районе Юньлон некоторые из протестующих ведут себя неподобающим образом. Учитывая тот факт, что ряд участников протестов имеют при себе железные трубы и самодельные щиты, а некоторые из них убирали с дорог ограждения, полиция обеспокоена возможным ухудшением ситуации. Полицейские призывают представителей общественности сохранять спокойствие и покинуть указанный район как можно скорее, поскольку скоро ситуация может стать хаотичной», — говорится в заявлении на сайте полиции.

При этом гонконгские сотрудники полиции не стесняются применять и резиновые пули. В результате действий силовиков в Гонконге несколько человек серьезно пострадали.

Разгоны во Франции

Последние события во Франции по разгону «желтых жилетов» можно назвать одними из самых жестких за последние годы. Полицейские не гнушаются нападать на протестующих целыми группами, активно используют дубинки и щиты для более близкого контакта с людьми. Часто используется слезоточивый газ и резиновые пули.

В конце прошлого года во время одного из таких разгонов журналист RT France Люка Леже получил рваную рану в области челюсти.

Полиция приступила к разгону манифестантов, наш журналист Люка Леже ранен, сейчас ему оказывают помощь. Пока это все, что известно. Мы ведём трансляцию с Елисейских полей, где прямо сейчас полиция заблокировала часть протестующих и применила слезоточивый газ. #Париж #протесты pic.twitter.com/Pj1zPnVvlI — Xenia Fedorova (@xfedorova) 1 декабря 2018 г.

Примечательно, что в уличных потасовках за все время существования «желтых жилетов» погибли более десяти человек, еще сотни получили ранения различной степени тяжести. При этом Париж не считает себя виновными в причинении вреда людям.

Кроме того, очень показательным выглядит то, как французские полицейские разгоняли мигрантов, которые штурмовали Пантеон две недели назад и называли себя «черными жилетами». Беженцев били дубинками и травили газом. Очень демократично, не правда ли?

Разгоны в США

Но, наверное, самые жесткие разгоны митингов происходят в Соединенных Штатах. Там с митингующими не церемонятся. Против толпы американские власти используют резиновые пули, водометы, дубинки.

При этом во время разгона протестующих в городе Портленд полиция применила светошумовые гранаты. Несколько человек пострадало.