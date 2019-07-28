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Путин тепло поздравил актрису Инну Макарову с днем рождения

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Путин тепло поздравил актрису Инну Макарову с днем рождения

Москва, 28 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с днем рождения актрису, народную артистку СССР Инну Макарову, отметив ее многогранное творчество и яркие образы. Поздравительная телеграмма размещена в воскресенье на официальном сайте Кремля.

По словам главы государства, высокое актерское мастерство, многогранное творчество, бесконечная преданность творческой профессии вызывают глубокое уважение, а также служат образцом для коллег по цеху.

«Вами талантливо создана целая галерея ярких, достоверных и потому любимых зрителями образов, которые стали настоящей классикой», — следует из поздравительной телеграммы.

Российский лидер особо отметил, что образы, воплощенные артисткой, вдохновили многих начинающих актеров добиваться успеха и вносить свою лепту в развитие российской культуры.

Путин пожелал имениннице здоровья, благополучия и бодрости духа.

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