ЕС лицемерно печется о московских провокаторах, жестоко разгоняя митинги у себя — сенатор

Москва, 28 июля. Представитель внешнеполитической службы Европейского союза Майя Косьянчич заявила, что задержания участников незаконного митинга на Тверской улице Москвы якобы являются «нарушением права» на свободу слова и собраний. Эксперты прокомментировали ее высказывание.

Как отметил глава Института политических исследований, политолог Сергей Марков, организаторы несанкционированной акции в центре столицы пытались повторить сценарий Майдана по технологиям «цветных революций». Оппозиция, устроившая митинг на самом деле не стремилась попасть в депутатские кресла. Все провокации нужны были для определенной картинки в западных СМИ.

Марков обратил внимание, что Косьянчич в своем заявлении предпочла не упоминать, что происходит на митингах в ЕС. К примеру, на акциях «желтых жилетов» полиция Франции использовала слезоточивый газ и оружие с резиновыми пулями, людей задерживали тысячами. В Москве же задержали чуть более тысячи провокаторов, которые нападали на сотрудников правоохранительных органов.

«С их (ЕС. — Прим. ФАН) точки зрения незаконный митинг — это хорошо, а законное обеспечение правопорядка — это плохо. Просто потому, что они против демократии, законной власти и за государственный переворот», — цитирует Маркова Nation News.

В то же время член Совета Федерации Франц Клинцевич подчеркнул, что Евросоюз не обращает должного внимания на беспорядки на своей территории, но проявляет повышенный интерес к России, поскольку считает, что «свои делают все правильно и в рамках закона».

«А мы для них дикари, мы все делаем неправильно, и все что у нас происходит, это неправильно. И чем у нас хуже, тем им лучше», — констатировал он.

Напомним, ряду кандидатов отказали в регистрации на выборы в столичный парламент из-за превышения допустимой доли недействительных подписей. В число тех, кому ответили отказом из-за фальсификаций, вошли протеже скандально известного блогера Алексея Навального Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие независимые кандидаты и представители непарламентских объединений.

Причиной отказа стали допущенные оппозицией нарушения во время подписной кампании. Они организовали «художественные мастерские» по рисовке подписей и попытались пробраться в Мосгордуму посредством фальсификаций.

Протестующие несостоявшиеся кандидаты митингом на Тверской попробовали оказать давление на избирательные комиссии. Подобные действия, отметим, подпадают под статью УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».

Организаторы сборища свезли провокаторов из разных регионов, «митингующие» выкрикивали антиправительственные лозунги и призывали к свержению власти. Глава регионального МВД Олег Баранов указал, что были предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности москвичей.