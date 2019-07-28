Шепелев признался, что не может отказаться от алкоголя

Москва, 28 июля. Известный российский телеведущий Дмитрий Шепелев признался в своей пагубной привычке. Оказывается, он не может отказаться от алкоголя на обед и ужин. Столь откровенное признание телеведущий сделал в своем профиле в Instagram.

«Глаза человека пообещавшего завязать с бокалом белого вина на обед и бокалом красного на ужин (ложь, двумя). Все ложь», — написал Шепелев.

Подписчики телеведущего всерьез обеспокоились его здоровьем, напомнив о малолетнем ребенке, которого нужно воспитывать.

«Мой папа спился от бокала вина по выходным…когда к выходным присоединилась пятница», — написал пользователь под ником shanta_.

«Не забывай, у тебя дите малое! Воспитывать дите — не поле перейти! Это большая жизнь и в трезвую ! А иначе никак! Такова жизнь! Се ля ви! Назвался груздем — полезай в кузов! Вот так! Все не очень то и просто!» — написала поклонница телеведущего.

Однако некоторые поддержали Шепелева, отметив, что бокал вина полезен для здоровья, а в отпуске можно себе позволить расслабиться.

«Глупости, на то он и отпуск, чтобы «баловаться». Да и в обычной жизни иногда», — заметила chavelski.

«В отпуске все можно», «Дмитрий, в отпуске можно, и белого, и красного», «можно подумать никто никогда с похмелья мук совести не испытывал», — поддержали поклонники.

Ранее Шепелев рассказал, как ему удается продолжать строить карьеру и воспитывать ребенка. Он признался, что пытается выстраивать свой день таким образом, чтобы «проводить с ребенком хотя бы час утром и два вечером». По словам телеведущего, «с точки зрения человека, который строит карьеру, это звучит абсурдно», однако пропускать жизнь ребенка он не хочет.