СМИ узнали о потенциально опасной системе Boeing-737 МАХ

Вашингтон, 28 июля. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) не имело полной информации о системе на лайнерах Boeing-737 МАХ, сбой в которой мог стать причиной двух авиакатастроф. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на сотрудников FAA и Boeing.

Ранее сообщалось об обнаруженных во время расследования катастрофы Boeing-737 МАХ авиационного перевозчика Ethiopian Airlines вероятных ошибках в работе системы коррекции маневрирования.

По информации газеты, FAA никогда не проводило независимых оценок рисков этой системы MCAS, а FAA почти не собирало о ней данных. Кроме того, регулятор возлагал ответственность за традиционные проверки на производителей, чтобы сотрудники управления могли сфокусироваться на более важных задачах.

Отмечается, что Boeing сама проверяла систему MCAS. За созданием системы изначально было поручено следить двум не очень квалифицированным сотрудникам FAA, но позже регулятор полностью передал ответственность за утверждение системы Boeing. Регулятор не потребовал от фирмы информацию даже о тех доработках MCAS, которые могли быть потенциально опасными, утверждает газета.

После авиакатастрофы в ноябре прошлого года самолета индонезийской компании Lion Air инженеры FAA «были шокированы тем, что у них не было полного анализа системы MCAS», подчеркивает издание.

Полеты 737 МАХ временно прекращены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера потерпели крушение. В марте Boeing-737 МАХ перевозчика Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, упал в Эфиопии. В ноябре 2018 года разбился аналогичный самолет индонезийской Lion Air.