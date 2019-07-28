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Скончался журналист Владимир Кара-Мурза

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Скончался журналист Владимир Кара-Мурза

Москва, 28 июля. Известный российский журналист, теле- и радиоведущий Владимир Кара-Мурза ушел из жизни на 60-м году жизни. Об этом сообщил его сын.

Владимир Кара-Мурза — младший опубликовал соответствующий пост в своем микроблоге в Twitter.

«Сегодня, 28 июля, ушел из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза... Ушел в 8.00, в день своих именин», — написал он.

К настоящему моменту о дате и месте прощания с журналистом не сообщается.

Владимир Кара-Мурза — российский журналист, теле- и радиоведущий, член Академии российского телевидения с 2007 года.  Он родился 24 октября 1959 года в Москве, окончил исторический факультет МГУ по специальности «преподаватель истории новейшего времени». Кара-Мурза занимался частным репетиторством по истории, работал дворником, кочегаром.

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