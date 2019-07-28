Разработчики WhatsApp создали версию для iPad

Нью-Йорк, 28 июля. Популярный мессенджер WhatsApp может стать доступным и для пользователей iPad. Об этом сообщил портал Astera, ссылаясь на инсайдеров.

По информации ресурса, разработка приложения для планшета в настоящее время подошла к окончанию. Однако WhatsApp собирается наладить работу сервиса для использования до его официального выхода.

Так, в скором времени мессенджер может появиться в официальном маркете Apple, правда, точная дата не уточняется.

Согласно предварительным данным, вместе с выходом WhatsApp для iPad приложение получит новую функцию. По словам инсайдеров, пользователи смогут использовать аккаунты на гаджете без необходимости подтверждения и привязки нового телефона. Впрочем, эта информация на данный момент официально не подтверждена.

Ранее сообщалось, что разработчики WhatsApp приступили к тестированию новых функций, которые будут доступны на платформе iOS. Уточнялось, что главным образом речь идет оптимизации работы чатов.