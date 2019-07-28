Точилина могут отправить в отставку после следующего тура

Москва, 28 июля. Главный тренер «Сочи» Александр Точилин может быть отправлен в отставку после матча следующего тура. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.

По словам источника, руководство клуба понимает сложность календаря команды, а также то, что в команде большое количество новичков. Поэтому в клубе не воспринимают результаты трех первых туров крайне отрицательно и с пониманием относятся к ситуации.

В том случае, если в следующем туре команда не наберет очки в матче с «Уфой», клуб может решиться на перестановки.

Отмечается, что одним из главных кандидатов на место Точилина считается Курбан Бердыев, который работал с большим количеством футболистов «Сочи» в «Рубине» и «Ростове», а в настоящий момент является безработным.

Напомним, «Сочи» в трех первых турах чемпионата проиграл «Спартаку», «Зениту» и «Краснодару» с общим счетом 0:6, в активе команды нет набранных очков. Следующий матч команда проведет с «Уфой» 4 августа дома. Встреча начнется в 21.30 по московскому времени.