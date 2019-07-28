Названы сроки начала второго этапа поставок С-400 Турции

Москва, 28 июля. Второй этап поставок российских зенитных ракетных систем С-400 Турции начнется в ближайшие месяцы. Сроки назвал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

«Поставки состоятся в установленные графиком сроки — в ближайшие месяцы», — указал он.

Напомним, поставки российских ЗРС «Триумф» стартовали в июле в рамках подписанного в 2017 году контракта на сумму в 2,5 миллиарда долларов, передает телеканал «360». Согласно информации Минобороны Турции, 12 июля три транспортника доставили на базу «Мюртед» несколько тягачей и транспортно-заряжающую машину из состава комплекса С-400.

После сборки системы развернут на турецкой территории, но радиус их действия, как ожидается, будет гораздо шире. Турецкие военные получат возможность контролировать ситуацию на дальних подступах к воздушному пространству страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уточнил, что процесс поставок С-400 от Москвы Анкаре полностью завершится к апрелю следующего года. Он указал, что приобретение у России ракетных комплексов является важнейшим соглашением в современной истории государства. Эрдоган отметил также, что Турция приступит к использованию ЗРК С-400 весной следующего года.

Как пишет НСН, ранее сенатор Линдси Грэм по просьбе президента США Дональда Трампа попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй «Триумфы», чтобы избежать американских санкций. В комментарии Федеральному агентству новостей политолог Максим Жаров подчеркнул, что Вашингтон таким шагом проявляет слабость.