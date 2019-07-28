Участники парадов ко Дню ВМФ. Инфографика. ФАН-ТВ

28 июля военные моряки в 80-ый раз отметят свой профессиональный праздник. В главном Военно-морском параде в Санкт-Петербурге примут участие новейшие корабли ВМФ. В частности фрегат «Адмирал Касатонов», корвет «Гремящий», дизель-электрическая подводная лодка «Кронштадт».

Также над акваторией Невы пролетят современные самолеты-амфибии Бе-200, многоцелевые истребители Су-30СМ последнего поколения.

Всего в Северной столице задействуют 10 парадных расчетов, более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 41 воздушное судно.

Торжественные парады пройдут и в других городах России.

В военно-морском параде в Балтийске примут участие 28 надводных и подводных кораблей.

В Новороссийске в парадной линии будут выстроены малый противолодочный корабль «Касимов» и морской тральщик «Железняков»

В Североморске будет представлено 35 кораблей и судов. В показе будут задействованы большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», а также подводные лодки «Псков» и «Калуга».

Во Владивостоке зрители увидят 14 единиц бронетехники, 12 самолетов и вертолетов, 35 кораблей и судов. Среди них атомный подводный крейсер «Омск» и корвет «Совершенный».

В Астрахани в показе будут задействованы малый ракетный корабль «Град Свияжск», а также малый артиллерийский корабль «Астрахань». Всего зрители смогут увидеть 15 единиц бронетехники, 28 кораблей и судов.

В Севастополе начало праздника ознаменует выстрел из исторического 36-фунтового орудия 1853 года выпуска. В параде примет участие фрегат «Адмирал Эссен», дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону», большие десантные корабли «Цезарь Куников». Всего зрители увидят 35 единиц бронетехники, 37 самолетов, более 40 кораблей и судов.