Бывший специальный прокурор Роберт Мюллер как бы ни старался, но так и не осилил дело о так называемом «вмешательстве России» в выборы в Соединенных Штатах. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Издание Washington Monthly по этому поводу написало статью с красноречивым названием «Роберт Мюллер опозорил свою страну». Автор статьи — Мартин Лонгман — подчеркнул, что из семичасового показания Мюллера перед Конгрессом, которое прошло в 24 июля, он не узнал ровным счетом ничего нового.

«Мюллер подвел все разведывательное сообщество и всю страну», — пишет Лонгман.

Автор статьи назвал расследование Мюллера абсолютно бессмысленным. При этом сам спецпрокурор на заседании пытался убедить присутствующих в том, что его расследование не является «охотой на ведьм» и что его выводы не были «фальшивыми новостями». Лонгман сетует, что многие вопросы так и останутся без ответа.

«Мюллер спотыкается о свои ответы и ​​прячется за большим количеством мусора, чтобы защитить свою невосприимчивость к бесчисленным вопросам с обеих сторон. Президент выше закона, и наша страна осталась без профессионального разведывательного руководства. Мы открыты для новых иностранных нападок на наши выборы. Это не просто неудача для нашей нации. <…> Мюллер доблестно сражался в этом конфликте, получив поистине внушительное количество похвал. Но каков был результат, кроме полного унижения и катастрофы? <…> Мюллер так беспокоился о защите своей репутации, что разрушил ее, не выполнив свою миссию и не защитив нас», — заключил Лонгман.

Политический аналитик Владимир Соловейчик отметил, что, вне всякого сомнения, Роберт Мюллер — юрист, про которого в СМИ говорят «квалифицированный и опытный», к тому же — медийный персонаж. Он стал не меньшей «звездой» газетных полос и голубого экрана, чем иные поп-звезды.

«Однако, несмотря на свою репутацию и послужной список, несмотря на неимоверные усилия и многочисленные заявления, он с так называемым «российским вмешательством в американские выборы» не совладал. Роберт Мюллер не совершил ровно ничего более-менее результативного, не доказал и не опроверг факт сговора или вмешательства. От его деятельности остался один пиар, не подкрепленный никакой доказательной базой. По всему этому видно, что Мюллеру давно пора на покой. Пожелаем ему полного восстановления подрастраченных в бесплодной борьбе с Россией сил, а после этого — уже покоя и долголетия», — заключил Владимир Соловейчик.

Абсурдность «вмешательства» РФ неоднократно подчеркивали как в Москве, так и в Вашингтоне. Тем не менее американские правоохранители усердно продолжают выдвигать бездоказательные обвинения в адрес российской компании «Конкорд», принадлежащей петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину. При этом суд США отмечал, что обвинители нарушали американские законы, но простил их ввиду правовой безграмотности самого Мюллера и генерального прокурора Америки Уильяма Барра.

Власти Соединенных Штатов бездоказательно обвинили Федеральное агентство новостей во «вмешательстве» в выборы в штате Джорджия в 2018 году. Естественно, никаких аргументов приведено не было.