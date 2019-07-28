Путин принимает Главный военно-морской парад в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 июля. Президент РФ Владимир Путин принимает Главный военно-морской парад в День ВМФ страны в Санкт-Петербурге.

О готовности к торжественному событию российскому лидеру доложил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов. Парад, в котором принимают участие корабли и самолеты от Балтийского, Черноморского и Северного флота, а также Каспийской флотилии, стартовал в акватории Невы в районе Благовещенского моста.

Действо затем перенесется на Кронштадтский рейд и в воздух над Невой и Финским заливом, а также на Дворцовую площадь.

Участие в параде принимают более четырех тысяч моряков, 43 боевых корабля и подводные лодки, а также 41 воздушное судно. Возглавит парадный строй на Неве первый российский линейный корабль «Полтава», воссозданный на исторической верфи.

Во время парада жители и гости города на Неве увидят корвет «Гремящий», фрегат «Адмирал Касатонов», большой противолодочный корабль «Североморск» и атомный подводный ракетный крейсер «Смоленск». Впервые для участия в Главном военно-морском параде в Петербург зашли иностранные корабли — эсминец «Сиань» ВМС Китая и фрегат ВМС Индии «Таркаш».

«Товарищ верховный главнокомандующий! Военно-морской флот к проведению парада готов»: Начался главный морской парад страны pic.twitter.com/SNhJX1zAT5 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 июля 2019 г.

День Военно-морского флота РФ по традиции отмечается в последнее воскресенье июля. Основные торжества пройдут в Санкт-Петербурге — морской столице России, а также в Кронштадте. Главный военно-морской парад традиционно принимают верховный главнокомандующий, президент России и министр обороны Сергей Шойгу.

Федеральное агентство новостей напоминает программу основных мероприятий в День ВМФ. Об истории праздника и его традициях можно узнать в специальном материале, информация также представлена в инфографике ФАН.

Ранее в воскресенье российский лидер в рамках празднования Дня ВМФ обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и Кронштадтском рейде. Он приветствовал и поздравил экипажи с профессиональным праздником.

Накануне российский лидер погрузился в батискафе к месту гибели подводной лодки Щ-308 «Семга». Судно затонуло в Финском заливе в годы Великой Отечественной войны из-за взрыва немецкой мины. На подлодке находились 40 членов экипажа.