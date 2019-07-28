Россия сообщила о четырех случаях нарушения перемирия в Сирии

Дамаск, 28 июля. Россия зафиксировала четыре случая стрельбы в Сирии за сутки, а турецкая сторона сообщила о 23 случаях нарушения перемирия. Об этом говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории САР.

Россия сообщила о четырех случаях нарушения перемирия — по два в Хаме и Алеппо. Турция зафиксировала 23 случая стрельбы.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 23 факта открытия огня в провинциях: Хама — 13, Идлиб — 10», — подчеркивается в сообщении.

За сутки Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел одну гуманитарную акцию: жители населенного пункта Эт-Табия провинции Дейр-эз-Зор получили 500 продовольственных наборов.

Ранее сообщалось, что представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) доставили более двух тонн гуманитарной помощи в населенный пункт Джисрейн, расположенный в Восточной Гуте в Сирийской Арабской Республике.