Сын Алибасова исчез с 20 млн рублей

Москва, 28 июля. Музыкальный продюсер и основатель поп-коллектива «На-на» Бари Алибасов заявил, что его сын использовал отравление ради пиара и наживы. По словам продюсера, сын заработал на этой истории 20 млн рублей.

Как отметил 72-летний шоумен, он ни копейки не получил за эту историю с отравлением.

«Не я заработал, сын заработал! 20 миллионов! Я говорю, ты из этих денег хоть коржик мне купи. Хотя бы 100 рублей мне дай на лекарства!» — возмущается Алибасов — старший.

Он рассказал в интервью порталу «7дней.ru», что его сын забрал деньги и исчез.

Как сообщал News.ru, сын продюсера Бари Алибасова спланировал отравление своего отца, поскольку его хотели лишить звездной фамилии, отмечал адвокат шоумена Олег Кулагин.

По его словам, Алибасов — младший мог нарочно оставить бутылку с химическим средством на кухонном столе, зная о невнимательности своего отца. Сын отвергал все обвинения в свой адрес, но признался, что историю с отравлением использовал для дохода и пиара.

В начале июня, перед своим днем рождения, Алибасов был экстренно доставлен в НИИ Склифосовского с тяжелым химическим отравлением. По словам самого продюсера, он якобы нечаянно выпил жидкость для очистки труб. После госпитализации врачи ввели Алибасова в состояние искусственной комы.

Пока Алибасов находился в столичной клинике из его квартиры пропал любимый кот по кличке Чуча. Сын Алибасова попросил помочь найти питомца за крупное вознаграждение. Так, 13 июня неизвестный принес в офис Алибасова сбежавшего кота, получив за это 800 тысяч рублей, но позже оказалось, что это вовсе не тот кот. Уже 17 июня Алибасова выписали из медицинского учреждения, что вызвало подозрения со стороны некоторых специалистов, которые предположили, что отравление было спланировано.