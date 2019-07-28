Сирия, 28 июля. Взрыв СВУ прогремел к северо-востоку от Дамаска. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечили доставку гумпомощи в Восточную Гуту. ВКС РФ уничтожили военный конвой «Нусры»*** на севере Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: уничтожили военный конвой исламистов «Ан-Нусры» в районе города Тафтаназ в северной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут подрывные работы в Алеппо и близлежащих населенных пунктах; нанесли удары по расположениям боевиков на юге Идлиба.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): пережила взрыв в городе Африн на северо-западе Алеппо.

Курды: заявили о задержании 20 террористов ИГ1 в городе Абу-Хаммам на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

Интернет-портал Halab Today TV сообщает о том, что в северной части провинции произошел взрыв. СВУ детонировало недалеко от населенного пункта Ябруд, расположенного в горном районе Западный Каламун, в результате чего погиб ребенок. Несмотря на то, что город перешел под контроль Сирийской арабской армии (САА) в 2014 году, в апреле 2018-го в этом районе проходило отступление боевиков из Восточного Каламуна в сторону границы с Ливаном. Предполагается, что именно тогда исламистами и было установлено взрывное устройство.

Тем временем представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщили о доставке гуманитарного груза в Восточную Гуту. Наборы с продовольствием общим весом более чем в две тонны были распределены среди жителей населенного пункта Джисрин. Известно, что в состав продовольственных корзин входили рис, мука, сгущенное молоко, мясные консервы, а также предметы первой необходимости. Напомним, территория оазиса была полностью зачищена от джихадистов в апреле прошлого года, после того как лидеры группировки «Джейш Аль-Ислам»***** капитулировали в городе Дума.

Провинция Алеппо

Информационное агентство SANA News передает, что в провинции продолжилась работа инженерных подразделений Сирийской арабской армии (САА), направленная на ликвидацию следов военного присутствия джихадистов вооруженной оппозиции и террористов «Исламского государства»1. Саперы правительственных сил будут задействованы в семи районах на окраинах административного центра провинции, а также в населенных пунктах Дейр Хафир и Аль-Джаббуль в период с 9.00 до 14.30. Напомним, Алеппо полностью перешел под контроль сил САР в декабре 2016 года, тогда как район озера Аль-Джаббуль был зачищен в конце весны – начале лета 2017-го.

Тем временем появилась информация о взрыве гранаты в одном из северных районов города Африн, оккупированного поддерживаемой Турцией «Сирийской свободной армией» (ССА). В результате инцидента ранения получил сотрудник местной полиции, сообщает Twitter-канал (Step_Agency). Предполагается, что к случившемуся имеют отношение курдские радикалы, осуществляющие подпольные вылазки в зонах контроля протурецких боевиков в рамках операции «Гнев оливок».

Провинция Дейр-эз-Зор

Курды продолжают проводить рейды в населенных пунктах, расположенных на восточном берегу Евфрата. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (NotWoofers), «Демократическим силам Сирии»**** (SDF) удалось выявить 20 пособников террористов «Исламского государства» в городе Абу-Хаммам юго-восточнее Меядина. Отмечается, что во время обысков были задействованы 600 курдских бойцов. При попытке задержания одного из боевиков ИГ развернулась перестрелка, в ходе которой один из членов SDF был убит. Напомним, курды регулярно производят аресты лиц, обвиняемых в сотрудничестве с ИГИЛ1, однако местные активисты уверены, что многие из задержанных принадлежат к числу мирных жителей, выступающих против оккупационной политики «демократической армии». Так, массовые протесты сирийцев в Абу-Хаммаме прошли в феврале.

Провинция Идлиб

Поступили данные об итогах операции ВКС РФ, проводившейся накануне в северной части Идлиба. Агентство новостей Al Masdar News сообщает о том, что под ударами авиации РФ оказался военный конвой исламистов террористического объединения «Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1, покидавший одну из военных баз вблизи города Тафтаназ. Колонна боевиков была полностью уничтожена, более подробные сведения о потерях радикалов в живой силе и технике пока уточняются.

В настоящий момент российские военные самолеты атакуют укрепрайоны джихадистов в районе города Хан Шейхун, передает новостной портал Step News Agency. В то же время артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по позициям радикалов недалеко от деревни Рджам Аль-Кат.

1 Организация запрещена на территории РФ.