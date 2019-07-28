Холлоуэй победой над Эдгаром сохранил титул чемпиона UFC в полулегком весе

Эдмонтон, 28 июля. Американский боец смешанного стиля (ММА) Макс Холлоуэй одержал победу над соотечественником Фрэнки Эдгаром в бою за звание чемпиона в полулегком весе в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 240, который состоялся в Канаде.

Поединок бойцов в Эдмонтоне длился на протяжении пяти раундов и закончился поражением Эдгара. Холлоуэй таким образом сохранил титул чемпиона UFC в полулегком весе.

Отметим, что бой между соотечественниками был главным на турнире UFC 240. Ранее россиянин Арман Царукян единогласным решением судей победил бойца из Канады Оливье Обена-Мерсье в своем втором поединке в UFC.

Предыдущий бой Холлоуэя прошел 14 апреля против Дастина Порье, они сражались за титул временного чемпиона UFC в легком весе. Тогда Холлоуэй уступил единогласным решением судей. Что касается Эдгара, то он в последний раз проводил поединок 21 апреля прошлого года против бойца из США Каба Свонсона, победив единогласным решением судей.

Титул чемпиона UFC в полулегком весе Холлоуэй завоевал в июне 2017 года, одержав победу над бразильцем Жозе Алду.

Ранее бразильский боец смешанного стиля (ММА) Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). 34-летний спортсмен отправил в нокаут ровесника — представителя США Бена Аскрена на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе. Бразильцу понадобилось всего 5 секунд.

Видео короткого поединка появилось в Сети, передает телеканал «360». На нем запечатлено, как бразилец с разгона наносит оппоненту удар, после которого последний не может подняться.