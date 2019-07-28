Одиннадцать футболистов АПЛ сдали положительные допинг-пробы

Лондон, 28 июля. Одиннадцать футболистов Английской премьер-лиги (АПЛ) получили разрешение выступать, невзирая на положительные допинг-тесты. Об этом пишет британский таблоид Mirror.

По данным газеты, по результатам 16 тестов выяснилось, что футболисты английского чемпионата принимали амфетамин, морфин, риталин или триамцинолон. Восемь анализов было проведено в предыдущем сезоне, шесть — в позапрошлом, а также два — в 2016 году.

Исследование проводило Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD), но после проверки завалившие допинг-тесты игроки продолжили участвовать в матчах, потому что Футбольная ассоциация Англии (FA) согласилась с тем, что указанные вещества предназначались якобы для медицинских целей или оказались в организме спортсменов легально. Некоторые из находившихся под подозрением футболистов получили рецепт на употребление запрещенных препаратов, передает RT.

При этом FA заявила, что скрупулезно относится к борьбе с допингом и в партнерстве с UKAD реализует одну из самых массовых антидопинговых программ в мире. Кроме того, FA отмечает, что в каждом случае футболист сумел доказать, что либо получил терапевтическое разрешение на применение лекарства, либо вещество попало в организм «разрешенным путем».