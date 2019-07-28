Стало известно, когда решится будущее Кононова после поражения «Спартака» от «Тамбова»

Москва, 28 июля. Главный тренер «Спартака» Олег Кононов не будет отправлен в отставку после поражения от «Тамбова». Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей, который уточнил, что руководство столичного клуба поддерживает специалиста и считает, что он сможет исправить ситуацию.

Как стало известно ФАН, большое значение в вопросе будущего Кононова на посту наставника красно-белых имеют предстоящие две недели, по результатам которых будут сделаны первые выводы о работе специалиста в новом сезоне, а клуб решит, как поступать дальше.

В третьем туре чемпионата России «Спартак» в выездном матче, который проходил в Саранске, проиграл «Тамбову» 0:2. По итогам трех туров команда набрала четыре очка.

В следующем туре их ждет столичное дерби против «Динамо», а 8 августа команда начнет выступление в Лиге Европы. В рамках третьего квалификационного раунда российский клуб сыграет со швейцарским «Туном» в гостях. Ответную встречу команды проведут 15 августа.

Напомним, Кононов окончил Смоленский институт физкультуры, а играть начинал в дублирующем составе клуба первой советской лиги «Искра». Впоследствии он защищал цвета могилевского «Днепра», ворошиловградской «Зари», белорусского «КИМ», немецкого «Фрайберга» и многих других.

Главным тренером московского клуба «Спартак» он стал в ноябре прошлого года.

Ранее источник ФАН сообщил, что полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле переходит в «Спартак». Сделка будет оформлена как годичная аренда, после которой за москвичами останется право первоочередного выкупа футболиста.