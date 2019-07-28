Россияне высоко оценили работу полиции на несогласованном митинге оппозиции в Москве

Пользователи социальных сетей уверены, что сотрудники полиции не должны были церемониться с участниками незаконного митинга, нарушившего спокойствие простых москвичей, а наоборот — действовать максимально жестко. Подробнее об этом — в нашем материале.

В группе ФАН в социальной сети «ВКонтакте» был опубликован опрос, чтобы выяснить мнение наших читателей о несанкционированном митинге, который прошел в Москве в субботу, 27 июля. Вопрос звучал следующим образом: «Как работала полиция на сегодняшнем незаконном мероприятии в Москве?» Были даны три варианта ответа: «отлично», «плохо» и «хорошо, но надо жестче». И при этом подавляющее большинство выбрало «хорошо, но надо жестче» (более 51% голосов). На момент написания статьи всего проголосовало 805 человек. Результаты опроса довольно красноречиво отражают настроения россиян по поводу произошедшего в столице беспредела со стороны оппозиции.

В Москве прошел незаконный митинг, который устроила «либеральная» оппозиция. Организаторы этого сборища свезли провокаторов из разных регионов, что подтверждается данными ГУ МВД по Москве — более двух третей задержанных дебоширов не имеют регистрации в столице. Изначально декларируемая цель незаконной акции — поддержка «независимых» кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации из-за большого количества фальсификата в сданных ими в ОИКи подписях. Но на деле «митингующие» выкрикивали антиправительственные лозунги и призывали к свержению власти.

Кроме того, незаконный митинг на Тверской сопровождался провокациями: в сотрудников полиции кидали камни, бутылки, а кто-то даже не побоялся дать полицейскому по лицу. Однако сотрудники правоохранительных органов успешно пресекали противоправные действия. Глава регионального МВД Олег Баранов заявил, что были предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности москвичей.