Москва, 28 июля. Попавшаяся на фальсификации подписей сторонница скандального блогера Алексея Навального и юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь, ставшая фигурантом дела о воспрепятствовании деятельности избирательного комитета, после завершения несанкционированных акций в столице избила свою пятилетнюю дочь. Об этом сообщил источник, приближенный к семье Соболь.

По его словам, потерпевшая громкий провал на политическом поприще соратница Навального была «на взводе после неудачных митингов в городе». К тому же она не отказалась и от употребления алкогольных напитков вечером. Об этом пишет Nation News.

«В целом, нервозность понятна — в нее вложили большие деньги, сделали ставку и рассчитывали на успех. Однако кампания в МГД проиграна и теперь Соболь предстоит платить по счетам. Дочка просто попала под горячую руку», — сказал источник.

Отметим, это не первый случай, когда Соболь поднимает руку на своего ребенка. По словам ее соседки, из квартиры скандалистки очень часто слышится детский плачь и нецензурная брань.

Соболь и других сторонников Навального не зарегистрировали кандидатами на выборах в Мосгордуму из-за массовой фальсификации подписей. У юриста так называемого ФБК, к примеру, из общего количества подписей было обнаружено 725 недостоверных, а это более 14% от общего числа, хотя законом допустимо 10%. Этот результат был предсказуем, так как Соболь еще во время избирательной кампании «отличилась» только фальсификациями, махинациями, многочисленными скандалами и призывами к незаконным митингам.

Так, в одной из квартир в Москве полиция нашли «фабрику по рисовке подписей» в пользу Соболь. Кроме того, в ее избирательных бюллетенях оказались «мертвые души» — фамилии покойных москвичей. Также Соболь оформила документы об имуществе за рубежом с ошибками.

В субботу оппозиция провела незаконную акцию в Москве из-за недопуска так называемых «независимых кандидатов» к выборам в Мосгордуму. Полиция в первой половине задержала Соболь за организацию нескольких незаконных акций, которые прошли в середине июля. Стороннице Навального выписали штраф в размере 30 тысяч рублей. После этого скандалистка отправилась в центр столицы, где проходило незаконное публичное мероприятие. Сотрудники правоохранительных органов задержали Соболь повторно.

Оппозиция вела себя крайне агрессивно, пытаясь провоцировать полицию и росгвардейцев, которые делали все возможное, чтобы обеспечить безопасность горожан на массовом незаконном сборище. Ранее бывший начальник Главного управления МВД по вопросам миграции, генерал-майор в отставке Ольга Кириллова поблагодарила Росгвардию, которая смогла предотвратить давку и побоище на несанкционированном митинге в Москве.