Киев, 28 июля. Председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук полагает, что мир в Донбассе не наступит, пока есть неопределенность в решении радикальных вопросов, прописанных минскими договоренностями.

«Я считаю, что причина одна: неопределенность в решении кардинальных вопросов, которые ведут к миру. Кардинальных вопросов, записанных и ратифицированных минскими соглашениями», — заявил он.

Медведчук выразил уверенность в том, что ситуация была бы в корне иной, если бы Киев шел по мирному пути согласования, передает украинский телеканал «112 Украина».

Параллельно он добавил, что существует большое число других причин, препятствующих установлению мира, поэтому в ситуации необходимо разбираться, но придерживаться минских соглашений.

«Есть еще много других причин. Например, та сторона обвиняет вооруженные силы Украины в том, что там где-то есть националисты, которые нарушают режим тишины», — сказал Медведчук, отмечая, что непонятно, насколько это соответствует действительности.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. ЛНР и ДНР объявили о независимости, а в ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса.

Урегулировать внутриукраинский конфликт пытаются также в рамках встреч на минской площадке контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла три документа, определяющих шаги по деэскалации конфликта, но Киев систематически нарушает взятые на себя обязательства.