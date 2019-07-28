Командующий ВМС Ирана посетит парад в День ВМФ в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 июля. Командующий Военно-морскими силами Ирана Хосейн Ханзади прибыл в Санкт-Петербург с трехдневным визитом, он примет участие в праздновании Дня Военно-морского флота России, а также обсудит с коллегами вопросы развития сотрудничества в этой области.

Контр-адмирал приехал в город на Неве накануне вечером по приглашению российских коллег. Предполагается, что в ходе визита Ханзади стороны подпишут морское соглашение.

Командующий ВМС Ирана посетит Главный военно-морской парад в Петербурге и Кронштадте, который в воскресенье примет президент РФ Владимир Путин. Ханзади выразил уверенность, что взаимодействие Москвы и Тегерана благоприятно скажется на обеспечении морской безопасности.

«Безусловно, сотрудничество и взаимодействие этих двух стран может стать большим достижением для коллективной безопасности на море», — отметил он.

Напомним, 23 июля заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов представил зарубежным партнерам разработанную Москвой концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива, передает RT. По его словам, документ предполагает консолидацию всех сил в составе единой антитеррористической коалиции, которая позволит обеспечить безопасность на Ближнем Востоке.

Ситуация вокруг Ирана обострилась после нападения 13 июня на два нефтяных танкера в Оманском заливе. По информации СМИ, взрывы и пожар на судах могли стать последствием торпедной атаки. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. Соединенные Штаты почти сразу заявили о том, что ответственность за атаки на танкеры в Оманском заливе лежит на Тегеране.

Кроме того, Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) 20 июня сообщил об уничтожении американского беспилотника Global Hawk в небе над в провинцией Хормозган в районе Персидского залива. Причиной назвали нарушение воздушного пространства Ирана. Произошедшее глава Белого дома Дональд Трамп посчитал «большой ошибкой» и не исключил, что за этим последует атака США на Иран, пишут «Известия».