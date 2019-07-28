Контр-адмирал назвал первоочередную задачу ВМФ России

Москва, 28 июля. Заслуженный специалист Вооруженных Сил СССР, обладатель ордена Красной Звезды и медали «За боевые заслуги» Владимир Богдашин рассказал, какие задачи сегодня стоят перед ВМФ РФ.

В интервью «ПолитЭксперту» он заявил, что настоящее состояние Военно-морского флота РФ находится на достаточно хорошем уровне. По его словам, «флот развивается в нужном направлении в соответствии с военной доктриной, где главное — это оборона».

«Новые корабли в основном предназначены для выполнения этой цели», — сказал Богдашин.

Он также оценил и новинки ВМФ. По словам Богдашина, одним из достойных пополнений рядов военно-морских кораблей ВМФ РФ является фрегат проекта 11356 «Адмирал Макаров». Он был представлен в 2018 году в Санкт-Петербурге. В текущем году в параде примет участие новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов», который в самое ближайшее время будет передан в состав Военно-морского флота России.

«Для такой страны, как наша, большие крейсера и авианосцы просто необходимы. У нас лучшая авиация в мире! И летать она должна не у своих берегов, а у берегов нашего вероятного противника, или же помогать укреплять защиту дружественных государств», — заметил Богдашин.

Собеседник издания подчеркнул, что важным направлением остается строительство и абсолютно бесшумных мобильных подводных лодок, которые могут нести ракетные комплексы, ядерное оружие не только у своих берегов, но и вдали. Богдашин заметил, что «современные ракеты летят на 12–16 тысяч километров, и можно стрелять по противнику со своих берегов».

«Но такой полет значительно увеличивает вероятность того, что ракеты будут сбиты системами ПРО. Поэтому мобильные подлодки очень нужны. Вынос флота за пределы прибрежной зоны — это вообще для нас задача номер один», — объяснил он.

Владимир Богдашин — советский и российский военачальник, контр-адмирал. Он окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова, Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова. Богдашин служил на военных кораблях Черноморского флота в должностях командира зенитно-ракетной батареи большого противолодочного корабля «Николаев», заместителя командира 30-й дивизии кораблей Черноморского флота. В 1983 году был назначен командиром сторожевого корабля «Беззаветный». В 1988 году он таранил американский крейсер Yorktown, вытесняя группировку ВМС США из территориальных вод СССР.

Напомним, в 2019 году День Военно-морского флота РФ станет юбилейным. В параде в Петербурге и Кронштадте примут участие 43 корабля, 36 самолетов, 20 вертолетов и четыре тысячи военнослужащих. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в рамках празднования Дня Военно-морского флота обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и Кронштадтском рейде.