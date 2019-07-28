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Россия

Путин осмотрел парадную линию кораблей на Кронштадтском рейде

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Путин осмотрел парадную линию кораблей на Кронштадтском рейде

Санкт-Петербург, 28 июля. Российский лидер Владимир Путин в рамках празднования Дня Военно-морского флота обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и Кронштадтском рейде.

С борта патрульного катера «Раптор» в сопровождении главы военного ведомства страны Сергея Шойгу и главнокомандующего ВМФ Николая Евменова он приветствовал и поздравил их экипажи с профессиональным праздником.

Глава российского государства 28 июля участвует в торжественных мероприятиях по случаю Дня ВМФ. После обхода парадной линии в Кронштадте он примет парад в акватории Невы в Северной столице.

На Кронштадтском рейде в праздничный день выстроились корабли крупного водоизмещения, которые по причине больших габаритов не могут войти в акваторию Невы, где чуть позже в этот день состоится главная часть парада.

По окончании парада на Дворцовой площади Петербурга начнется концерт с участием звезд эстрады, а также ансамбля песни и пляски Черноморского флота (ЧФ) и других музыкальных коллективов.

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