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Режим ЧС ввели в Пожарском районе Приморья из-за затопления насосной станции

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Режим ЧС ввели в Пожарском районе Приморья из-за затопления насосной станции

Владивосток, 28 июля. Режим чрезвычайной ситуации был введен в Пожарском районе Приморского края в результате затопления насосной станции. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба администрации Приморья.

По имеющимся данным, коммунальные службы продолжают восстановительные работы на насосной станции, расположенной в населенном пункте Лучегорск, которая оказалась затопленной из-за сильных дождей.

«На время устранения аварии в Пожарском районе введен режим ЧС. Для населения организован подвоз воды автоцистернами», — следует из сообщения.

Уточняется, что в настоящее время идет откачка воды из насосной, после чего специалисты определят степень повреждения оборудования.

В ликвидации последствий задействованы также пожарно-насосные станции из других городов Приморья.

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