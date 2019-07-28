В Крыму заявили о готовности открытия авиарейсов с Украиной

Симферополь, 28 июля. Международная воздушная гавань Симферополя готова к открытию авиационных рейсов с любой страной мира, в том числе с Украиной. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Он обратил внимание на то, что новый симферопольский аэропорт построен по самым современным стандартам и требованиям, поэтому рассчитан на прием рейсов со всех стран мира, в том числе с Украины.

Черняк отметил, что киевские власти прекратили воздушное сообщение с Крымом после воссоединения полуострова с Российской Федерацией, тем самым создав дополнительные проблемы своим гражданам, для которых крымские курорты остаются одними из самых популярных, передает РИА Новости.

По словам парламентария, возобновление авиасообщения выгодно главным образом самой Украине.

«Относительно нашего аэропорта, то он готов принимать авиарейсы хоть с европейских стран, хоть с Америки, хоть с Украины. Крым гостеприимный регион и ждет иностранного туриста», — резюмировал Черняк.

Напомним, с октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует воздушное сообщение, этот шаг стал инициативой киевских властей во главе с Петром Порошенко.

Ранее на сайте шестого президента Украины Владимира Зеленского были опубликованы две петиции: одна о возобновлении железнодорожного сообщения с Крымом, вторая — о возобновлении полетов с Россией.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией.