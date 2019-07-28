Отпущенный КНДР российский траулер прибыл в Южную Корею

Токио, 28 июля. Рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было накануне отпущено пограничниками Северной Кореи, прибыло в порт Сокчхо.

По информации агентства «Ренхап» со ссылкой на данные министерства национального объединения страны, оттуда на берег сойдут двое южнокорейских рыбаков.

«В 16.00 (10.00 по Москве) капитан был проинформирован корейской стороной об освобождении, в 19.30 судно отошло от причала порта Вонсан и взяло курс на Сокчо (Республика Корея), где два члена экипажа — граждане Южной Кореи — сойдут на берег», — отмечалось в ранее обнародованном заявлении посольства России в Северной Корее.

Напомним, заместитель директора Северо-Восточной рыболовной компании (СВРК), владеющей кораблем, Сергей Седлер сообщил, что российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 17 моряков, было задержано властями Северной Кореи. Инцидент произошел в ночь на 17 июля. На борту было 15 россиян и два гражданина Южной Кореи, пишет «Газета.ру».

Известно, что судно двигалось из порта Сокчо в Японское море. Задержание было инициировано за «нарушение правил въезда и пребывания». Однако, известно, что судно шло обычным путем и не пересекало 12-мильную зону. Об этом проинформировали в компании-судовладельце. Федеральное агентство по рыболовству заявило, что задержание российского судна властями КНДР является неправомерным.

Как ранее сообщало российское консульство, на судне не работали все средства связи и технического контроля, а у членов экипажа забрали мобильные телефоны. 27 июля посольство России в Северной Корее объявило, что задержанный российский траулер «Сянхайлинь-8» отпущен. Об этом напоминает RT.