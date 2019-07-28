Володин поздравил православных с Днем крещения Руси 

Москва, 28 июля. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла и всех православных с Днем крещения Руси.

«Это памятное событие навеки вписано в историю нашей и мировой цивилизации», — приводит слова спикера пресс-служба нижней палаты парламента.

По словам Володина, потомки всегда будут с благодарностью вспоминать о том, как святой равноапостольный князь Владимир выбрал христианскую веру.

«Православие во многом определило путь развития нашей страны, укрепило нравственное, духовное единение народа, обеспечило преемственность традиций и сохранение ценностей мира, любви, согласия», — говорится также в поздравлении.

По мнению председателя Госдумы, вера является источником душевных сил для преодоления жизненных испытаний. Кроме того, она помогает уверенно идти по пути добра и справедливости.

Напомним, праздник отмечается в России с 2010 года. Христианство было принято в качестве государственной религии в конце X века киевским князем Владимиром.