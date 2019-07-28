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Россия

Володин поздравил Шойгу и ветеранов ВМФ с профессиональным праздником

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Володин поздравил Шойгу и ветеранов ВМФ с профессиональным праздником

Москва, 28 июля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил руководителя Минобороны России Сергея Шойгу, личный состав и ветеранов Военно-морского флота с профессиональным праздником.

«Военные моряки с честью представляют Андреевский флаг в дальних походах, стоят на страже морских рубежей нашей страны, несут службу на военно-морских базах», — приводит слова спикера пресс-служба нижней палаты парламента.

Особое внимание Володин обратил на такие качества военных моряков, как мужество и самоотверженность, постоянная боеготовность, а также преданность Отечеству и традициям. Как считает спикер Госдумы, их наличие — залог успешного решения российским флотом задач по обеспечению обороноспособности и эффективной защиты национальных интересов России в Мировом океане.

Напомним, День Военно-морского флота отмечается в России в последнее воскресенье июля. Он ведет свою историю с 1939 года, был учрежден по инициативе легендарного народного комиссара ВМФ, адмирала Советского Союза Николая Кузнецова.

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