Пранкер Лексус от имени Зеленского разыграл опального украинского генерала

Москва, 28 июля. Российский пранкер Лексус (Алексей Столяров) позвонил главе полиции Днепропетровской области, опальному генералу Виталию Глуховерю от имени главы украинского государства Владимира Зеленского.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе МВД страны Арсену Авакову с требованием немедленно уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Виталия Глуховерю после громкого скандала. Ранее в Интернете появились кадры, на которых генерал вызывает подразделение специального назначения КОРД для того, чтобы задержать сотрудников правоохранительных органов, остановивших его автомобиль за нарушение правил дорожного движения.

Пранкер Лексус представился Глуховерю представителем СМИ. Он попросил главу полиции Днепропетровской области прокомментировать разгоревшийся скандал. Соответствующая аудиозапись появилась в распоряжении «Страны.ua». Глуховеря ответил, что во всем виновата «российская пропаганда».

Затем пранкер обратился к генералу от имени президента Украины Владимира Зеленского. Он поинтересовался, что происходит в регионе, почему в СМИ публикуют скандальные кадры. Глуховеря начал оправдываться, ссылаясь на законность своих действий. По словам генерала, он полностью разбирается в ситуации. «Зеленский» пригрозил главе полиции Днепропетровской области увольнением.

Напомним, ранее пранкер Вован опубликовал в Сети расшифровку своего разговора с экс-президентом Украины Петром Порошенко, которому он позвонил от имени лидера Киргизии Алмазбека Атамбаева.