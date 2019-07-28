Экс-сотрудник Nokia назвал четыре причины провала Windows Phone

Хельсинки, 28 июля. Экс-инженер финской корпорации Nokia, который был участником разработки смартфонов на платформе Windows Phone, раскрыл причины провала и непопулярности у пользователей этого девайса. Об этом сообщает интернет-портал Ferra.

По словам эксперта, провал обусловлен четырьмя причинами. Во-первых, компания Microsoft недооценила компанию Google и ее продукт — операционную систему Android, а также завоевавшие популярность сервисы YouTube, Maps и Gmail.

Кроме того, пользователи привыкли к Windows 7 и потому негативно встретили следующую «восьмерку», предустановленную на все гаджеты. Также, пишет ресурс, инженер отметил, что новые иконки ни у кого не вызвали какого-то восторга.

В-третьих, причиной краха Windows Phone стал низкий авторитет корпорации среди пользователей. И напоследок, сообщает портал, специалист заявил об отсутствии уникальных функций — пользователи не захотели менять свои смартфоны с Android и iOS на новую технологию.

В январе стало известно, что американская корпорация Microsoft прекратит поддержку последней версии операционной системы Windows Phone — Windows 10 Mobile в конце 2019 года. Компания создала Windows Phone девять лет назад, однако операционная система так и не смогла занять значительную долю рынка мобильных ОС.